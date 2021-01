TikTokkers bedenken hulpmiddel voor mensen met Parkinson

Mensen met Parkinson hebben vaak met de kleinste dingen al moeite. Veters strikken, knoopjes dichtdoen of een brief oppakken: door het getril is dat allemaal niet makkelijk. Laat het nou net zo zijn dat medicijnen tegen de ziekte – die het getril draaglijk moeten maken – enorm klein zijn. Minuscule pilletjes in een klein, plastic bakje. Op TikTok liet een man met Parkinson zien hoe moeilijk dat voor hem is, en TikTokkers kwamen tot zijn redding.

In veel van de video’s die Jimmy Choi (46) op TikTok plaatst, doet dingen die passen bij het stereotype van een topatleet. Denk push-ups met één arm, touwklimmen of zware gewichten tillen. Maar vaak zie je, net voor Choi begint, dat hij trilt. Hij heeft namelijk Parkinson. „Ik post dingen die de gemiddelde persoon niet kan, maar ik laat ook de andere kant zien”, vertelt hij aan The Verge. „Zo heb ik moeite met veel dingen die ‘normale’ mensen wel kunnen.”



Medicijnen tegen Parkinson

Eén van die dingen waar de TikTokker nogal veel moeite mee heeft, is het vastpakken van de pillen die hem moeten helpen bij zijn trillingen. Ze zijn erg klein, en in combinatie met het trillen krijgt hij ze bijna niet te pakken. Eind december postte hij ook daar een video van, en toen begon het domino-effect.

De video bereikte namelijk meerdere ontwerpers, ingenieurs en hobbyisten. Zo ook Brian Allridge, een videograaf met vrijwel geen ervaring in het ontwerpen van producten. Maar hij bleef aan de video van Choi denken en wilde hem helpen. En dus begon hij vrijwel onmiddellijk met het bedenken van een oplossing: zo ontwierp hij een flesje waardoor Parkinsonpatiënten niet hoeven graven naar één pilletje. En dat flesje kon ook nog eens met een 3D-printer geprint worden.



It all started when Jimmy Choi (@JCThr33), an athlete with Parkinson's, posted a TikTok showing his struggle with handling his medication. pic.twitter.com/DUuLC9XRDg — Nikolay Nikolov (@Nikolay_Nikolov) January 21, 2021

Eureka op TikTok

Slechts een paar dagen nadat hij Choi’s TikTok gezien had, postte Allridge er zelf een waarin hij zijn ontwerp bekendmaakte. Zijn ontwerp bevatte een ronddraaiende bodem, dat uit zichzelf een pil pakt en die via een soort koker ‘vervoert’. Het enige dat de patiënt dus hoeft te doen, is even het met flesje draaien en ‘m op zijn of haar hand omkiepen.

Maar Allridge had zelf geen 3D-printer, dus riep hij zijn mede TikTokkers op zijn ontwerp te printen. En toen ging het los: de TikTok van Allridge was al snel duizenden keren bekeken, en heel veel mensen wilden het ontwerp wel tot werkelijkheid brengen. Het allereerste ontwerp werkte niet, maar toen gingen allerlei andere 3D-ontwerpers zich ermee bemoeien, totdat het ontwerp perfect was. Bij elke stap in het proces werd de hulp van Choi ingeroepen: wat vond hij ervan, werkte het goed?



How an athlete with Parkinson’s inspired TikTok's 3D printing community to invent an accessible pill bottle – https://t.co/6qwaxm0bVH Jimmy Choi was diagnosed with young-onset Parkinson's in 2003. Since then, he's crushed 100 half-marathons, 16 marathons, an ultra-mara… pic.twitter.com/Kvj6ba0eOx — Techosmo (@techosmo) January 21, 2021

Volgens Choi, die het allereerste ontwerp al geweldig vond, is dit pillenflesje een ware uitkomst. „Het kost me minder tijd, en ik ben er minder gestresst door”, vertelt Choi. Stress is een van de dingen die de trillingen die Parkinsonpatiënten ervaren, erger maakt. „Het risico dat je in het openbaar al je pillen laat vallen, is minimaal.”

Nu worden de flesjes voor vijf dollar verkocht via Etsy, en al het geld dat binnenkomt gaat naar de Michael J. Fox Foundation.

