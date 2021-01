RIVM-onderzoek: vertrouwen in aanpak corona daalt

We hebben in Nederland steeds minder vertrouwen in de aanpak van de overheid rondom het coronavirus. Was in november nog 58 procent van de Nederlanders (zeer) positief over de aanpak van de overheid, rond de jaarwisseling was dat nog maar 45 procent.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek onder ruim 51.000 Nederlanders samen met de GGD’en.

Ook als mensen Nederland vergelijken met andere landen is de afname fors. In november vond 43 procent van de Nederlanders onze aanpak (veel) beter dan dat van andere landen, maar rond de jaarwisseling was nog maar 21 procent van de bevolking het daar mee eens.



Ik denk eerder dat 80% geen vertrouwen meer heeft in de corona aanpak. — Ans 👩‍⚖️⚖🆘 (@Ans2aan) January 15, 2021

Daarnaast hebben de deelnemers vergeleken met de vorige meting minder het idee dat de overheid verschillende maatschappelijke belangen goed afweegt (van 63 procent naar 55 procent) en haar besluiten goed toelicht (van 63 procent naar 56 procent).

Breed draagvlak voor coronamaatregelen

Het gaat om een groot onderzoek van het RIVM, de GGD’en en de GGD GHOR Nederland. Door dit onderzoek willen zij beter begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen. Ook wat hun drijfveren zijn om zich daaraan te houden en wat de impact op mensen is kwam naar voren uit het onderzoek. De meest recente resultaten komen uit de negende meting. Die vond plaats van 30 december tot en met 3 januari.



Dat, ik bedoel. Ik heb sowieso geen vertrouwen meer in enige aanpak van Corona eerlijk ik zal het waarschijnlijk zelf niet veel beter hebben aangestuurd want het was nu eenmaal chaos. Maar de keuzes die ze maken zijn soms zo tegenstrijdig allemaal. — Jonathan van Dijken (@jonavandijken) January 13, 2021

Uit het onderzoek bleek ook dat fors meer mensen zich willen laten vaccineren. Nu wil 80 procent dat, tegenover 62 procent in de voorlaatste meting. Onder ouderen is de vaccinatiebereidheid het hoogst.

Verder is er volgens de onderzoekers nog steeds een breed draagvlak voor de coronamaatregelen. Daarmee lijkt er niet direct „sprake van ‘coronamoeheid’ in de zin dat de urgentie en naleving afneemt”, zeggen de onderzoekers.

Meer bezoek tijdens kerst

Maar in de kerstvakantie hadden mensen wel iets meer lak aan de coronamaatregelen. Ze zochten elkaar toen meer op. 73 procent van de deelnemers ontving minimaal één keer bezoek per week, tegenover 60 procent in november en 45 procent in april tijdens de eerste lockdown. Ook houdt nog maar 44 procent 1,5 meter afstand tijdens het bezoek, tegenover 56 procent in november.

Wel is het percentage mensen dat zich laat testen bij klachten flink gestegen, van 58 naar 66 procent. Meer mensen (44 procent, tegenover 32 procent) bleven daarnaast thuis bij klachten.

Maar er is een afname in sociaal en mentaal welzijn, sinds de invoer van strengere coronamaatregelen. Jongere mensen scoren hierbij het slechtst. „Dit kan een gevolg zijn van de geldende maatregelen (minder beperkingen in de zomer), maar ook van seizoenseffecten”, zeggen de onderzoekers.

