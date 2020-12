Robert ten Brink: ‘All You Need Is Love Kerstspecial is heftiger dan ooit’

Robert ten Brink heeft al 28 jaar als missie om geliefden tijdens de feestdagen weer bij elkaar te brengen. Maar dit jaar wordt All You Need Is Love misschien wel heftiger dan ooit, zegt Dr. Love himself. En dan presenteert hij nog een ander kerstprogramma: Merry Little Christmas.

Op het moment van bellen, dinsdagmorgen, is Robert ten Brink in afwachting van de vraag hoeveel man publiek welkom is in een tv-studio. De opnames voor de All You Need Is Love Kerstspecial zijn in volle gang. Maandagavond nog, reed de kerstbus tot 02.00 uur ’s nachts door ons land. Op smartphones werd ‘s avonds de Torentjestoespraak van de premier gevolgd. „Eindelijk, deze maatregelen”, verzucht Ten Brink. „Dit had twee maanden geleden al gemoeten. Dan hadden we nu met z’n allen kerst kunnen vieren.”



Hoewel de kerstdagen er dit jaar anders uit zien, blijft één traditie wél bestaan: op kerstavond kunnen de tissues er weer bij gepakt worden voor de kerstspecial van All You Need Is Love. Eenvoudig waren de voorbereidingen dit jaar niet, geeft de 65-jarige presentator toe. Afreizen naar Lapland of de Alpen om daar geliefden bij elkaar te laten komen zat er niet in, en dus moest de redactie op zoek naar alternatieven (zoals Zuid-Limburg).

Weerzien na achttien maanden

Wat in ieder geval niet ontbreekt, zijn de (emotionele) ‘overvallen’. Van tevoren hebben familieleden ervoor gezorgd dat de gelukkigen een coronatest deden. „Een tante die onlangs nog op bezoek was geweest, zei dan bijvoorbeeld dat ze met een besmet persoon in aanraking was geweest.” Ten Brink zet een hoog stemmetje op: „‘Dat is ook toevallig, ik ben nét getest’, reageerden mensen, als we hen overvielen. ‘Ja, dat is het zeker, mevrouw’.”

Ook kreeg All You Need Is Love toestemming om een aantal mensen tóch van ver te laten overvliegen. En dat leverde pure beelden op, verzekert Dr. Love. „Deze ontmoetingen zijn heftiger dan voorgaande jaren. Verloofden die elkaar na achttien maanden weer kunnen zien of families waar baby’s van tien maanden voor het eerst worden laten zien. Ja, dit seizoen heeft een dubbele lading.”



Het mooiste miniatuurkerstdorp

En dan Merry Little Christmas, een klus die Ten Brink heeft overgenomen van collega Martijn Krabbé, die werd geveld door het coronavirus. „Het programma heeft wel wat van Heel Holland Bakt, maar dan Heel Holland Bouwt”, vergelijkt de Amsterdammer. Ook fans van Lego Masters zullen elementen van het programma herkennen. Het gaat dan alleen niet om een brug of magnetron (na)bouwen, maar om het mooiste miniatuurkerstdorp in elkaar knutselen. En dat ‘kerstdorp-bouwen’, noemt Ten Brink „een hele wereld op zich”. „Een wereld die ik helemaal niet kende, behalve van tuincentra.”

In totaal zijn er acht teams, die bestaan uit een kerstdorpbouwer („dat zijn de hakkers en zagers”) en een miniatuurbouwer („zij maken de fijnste dingen”). De deelnemers konden zich individueel opgeven en door middel van een loting werden duo’s gevormd, vertelt Ten Brink. Hij was onder de indruk was van de in elkaar geknutselde dorpen. „Soms was er nog maar twee uur te gaan en dan dacht ik: wat ga je hiervan maken? En dan ineens was het af. Zo knap.”

Robert ten Brink houdt van kerst

Dat de presentator al sinds eind september in de kerstsfeer zit, en dit jaar ook nog eens dubbel, vindt hij alleen maar leuk. „Het is hetzelfde als een kledingwinkel die in mei al bezig is met de najaarscollectie. Ik houd ervan.”

Ook bij familie Ten Brink wordt dit jaar kerst op afstand gevierd. Met vijf volwassen dochters plus aanhang wordt het „een kerstfeest met de laptop op tafel”. „We zetten gezellig Zoom aan, serveren dan tegelijkertijd het bord en schenken op hetzelfde moment de wijn in. En dan gaan we Zoomend proosten op betere tijden. Ik kan niet wachten.”

Merry Little Christmas: vanavond en 23 december om 20.30 uur op RTL4.

De All You Need Is Love-kerstspecial volgt een dag later: 24 december, 20.30 uur op RTL4.

