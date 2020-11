Blik op de Buis: Waarom The Voice weer leuk is en de Syrische Hanin een status verdient

Opeens was het daar vorige week weer: seizoen 11 van The voice of Holland. De start was me een beetje ontgaan. Maar: ik zit er weer helemaal in, want het blijft ‘verdomd leuk’. Waarom toch?

Nu de Facebookreaguurders (‘ik kijk die bagger nooit’) al zijn afgehaakt: ik ging er eens goed voor zitten. Tijd genoeg in deze gekke coronatijden, we moeten vooral thuis vermaakt worden. Dat moest The voice of Holland die vrijdag maar zijn (wat in de volledige titel heel raar met een kleine v geschreven wordt, maar da’s een ander verhaal). En ga ik aflevering 2 vanavond weer kijken? JA met hoofdletters.

Bij The voice of Holland afgehaakt

Ik ben onderweg heus wel enkele seizoenen afgehaakt, zeker als ik voor Metro bij deze talentenjacht niet actief was. De laatste jaren hebben me weer gegrepen, deels door goed gekozen samenstellingen van coaches (ja, ook toen Lil Kleine op z’n hoekje op de draaistoel zat). Anouk, Waylon en Ali ‘nog nooit gewonnen’ B hebben nu Jan Smit als coachende collega. De Volendammer begon met het zoeken naar authenticiteit (gaaaap), oogde heel even nerveus, maar blijkt prima bij de rest te passen. Ook een goed stel: de presentatoren Martijn Krabbé en Chantal Janzen (vooral zij).

The voice is, naast slim en goed gemaakt, gewoon prima vermaak. Daar gaat het om. Wat anders? De dooddoener „Je hoort nooit meer iets van de winnaars”, heb ik nu triljoen keer gehoord. Vertel dat maar eens aan OG3NE en Maan. Of Duncan Laurence, hoewel die niet eens won. Maar so what? Wat maakt het uit dat oud-winnares Iris Kroes nu met veel plezier de blaren op haar vingers harpt op cruiseschepen. Of dat een andere winnaar misschien wel de prachtigste cocktails op de bar tovert, als de horeca weer open is. The voice of Holland gaat om de beste stem van het seizoen. Anders had het wel de Van Deze Winnaar Zul Je Altijd Blijven Horen Show geheten.

Afstandsbediening door de tv

Mooie stemmen laten horen, net wel of net niet draaien, coaches die elkaar vilein (of heel bot) kandidaten proberen af te pakken… daar draait het net als die stoelen om. Mooie stemmen krijgen we genoeg, al verschillen smaken uiteraard. Draaien de coaches een keer niet als jij thuis van je eigen stoel wordt weggeblazen, dan krijg je zin om je afstandsbediening door de tv te gooien. Heerlijk toch?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hahaha Anouk is a coach on #tvoh but can't come to the studio because of health risks due to corona. Love the way it's solved by putting her on a screen that looks like a The Voice Of chair 😂😂👏👏 pic.twitter.com/XWNk85SCHc — EuroGuy (@EuroGuyXX) November 20, 2020

Dat een van de coaches op een LED-scherm op haar stoel te zien is, leek op voorhand niets maar valt heel erg mee. Anouk is door haar zware astma zo bang voor het coronavirus, dat zij stellig bedankte om haar plek in te nemen. Zij zit daarom vlakbij de Voice-studio in een container (volgens Waylon in een quarantainer), maar kijkt de deelnemers door een goede verbinding toch in de ogen. Vernuftig. Als zij roept dat ze hartkloppingen krijgt, is het grappig om te zien dat Ali B tegen een LED-scherm staat te schreeuwen dat hij ‘niet eens wist dat Anouk een hart had’. De makers van The Voice vinden dat zelf overigens ook erg grappig. Het is nu een keer of tien in een teaser van de eerste aflevering te zien geweest, maar blijkt een fragment van een latere uitzending.

Goeie mix in The voice of Holland

Wat aan The Voice ook goed is: de mix aan kandidaten die voorbijkomt. Dat de redactie een flink deel van de deelnemers zelf heeft gevraagd om mee te doen, dat maakt me geen fluit uit. Al blijven omroepen van talentenjachten de pers krampachtig doen geloven dat ‘echt iedereen zichzelf aanmeldt’, weet heel Nederland wel beter. En Metro spreekt nog wel eens oud-deelnemers… Nogmaals: maakt ook echt geen bal uit, lieve omroepen. Wij willen markante types of uitzonderlijke talenten zien, jullie geven ze. Dat lijkt me goed geregeld.

De kans lijkt me groot dat de spontaan bij Op1 zingende KLM-stewardess Nienke – ze deed ook al mee aan So You Think You Can Sing op SBS6 en K3 Zoekt K3 – een ‘zou je misschien-telefoontje’ van RTL 4 heeft gekregen. Misschien ook niet, maar ze staat op The Voice-bühne en nog goed ook. Jonge Sem (17) met z’n gitaar: prachtig. De 38-jarige Karlijn die na een twee jaar durende burn-out met een strot van heb ik jou daar AC/DC stond te brullen: kom maar op met meer. Of Jasper dan, een bloednerveuze opticien uit Drenthe die het avontuur met nul ervaring aan ging: smullen geblazen.

Beste start in vier jaar

Als The Battles beginnen ben ik de helft al lang weer vergeten, maar dat is het nou juist. Ik ben wel een avondje vermaakt en ik niet alleen. Met 2,3 miljoen kijkers kende The voice of Holland de beste start sinds vier jaar en werd het nog boven het 20.00 Uur Journaal het best bekeken programma van de dag. Ja, ook met seizoen 11 van deze in Nederland bedachte hit wordt het wel weer wat.

Oh ja, Hanin…

Eén deelneemster zal ik als de Battle-rondes aanbreken nog niet vergeten zijn. De 17-jarige Hanin, die met haar gezin uit Syrië vluchtte en naar Nederland kwam. Hanin en familie wachten in spanning nu al drie jaar op een verblijfsstatus. Ze heeft alles op alles gezet om het in ons land goed te doen en spreekt werkelijk perfect Nederlands. De tekst When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me inspireerde haar om Let It Be van The Beatles te zingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yes!!! Hanin is door. #tvoh Let it be. — Thuiswerker 👩🏻‍💻💜 (@JeannevanH) November 20, 2020

Haar prachtige stem en het horen van haar verhaal zorgden voor een van die slik-momentjes die elk Voice-jaar voorbijkomen. Als je dan nog ‘enkeltje retour’ durft te twitteren… Nee, al ga ik er helemaal niet over, je kunt dit meisje niets anders gunnen dan dat zij voor altijd in Nederland mag blijven.

Aantal blikken: 4 uit 5 (kan best 5 worden).



Blik op de Buis is de Metro-rubriek van verslaggever Erik Jonk, over nieuwe en opvallende programma’s van televisiezenders en streamingdiensten. We trapten af met een documentairereeks over Famke Louise, nu is het de beurt aan Pauw Komt Binnen (NPO 1, zondagavond).

Lees ook: Blik op de Buis: Zou een corona-ontkenner ook naar Pauw Komt Binnen kijken?

Lees ook: Blik op de Buis: social media-sneuneuzen zouden docu Famke Louise moeten zien