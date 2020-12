Blik op de Buis: kijken naar geïrriteerde Verstappen in een boxershort

Een fraaie kijk in het racebestaan en zijn leven thuis van Max Verstappen. Dat biedt Ziggo vanaf vandaag met de driedelige docureeks Max Verstappen: Whatever It Takes (en morgenavond voor iedereen die geen Ziggoklant is).

Een decembercadeautje, noemt de sportzender het zelf. Metro pakte dat cadeau maandag alvast uit, met een gedeeltelijke voorvertoning in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. Het kon nog net, tien uur voor het monumentale theater de deuren tot en met 19 januari in de lockdownstand moest gooien. In de zaal ook Max’ vader Jos, die als oud-coureur alles voor zijn zoon over had (en van hem vergde) en manager Raymond Vermeulen.

‘Film Verstappen nu’

Waarom nu een persoonlijke docu over onze bizar goede Formule 1-coureur? Dat idee kwam uit de koker van de man de hem maakte (en bijna zelf alles filmde), Nick Hoedeman. Die zei drie jaar geleden tegen Verstappens manager: „Er moet gefilmd worden, straks kan het niet meer.” Dit was ná de onvergetelijke winst bij zijn Red Bull-debuut en winst tijdens de Grand-Prix van Barcelona, maar beelden daarvan krijgen we uiteraard wel.

Deze verslaggever heeft absoluut geen verstand van de Formule 1. Als ik tijdens een race door heb wat nu eigenlijk de verschillen zijn tussen een witte, gele en rode band, dan ben ik het bij de start van de volgende Grand-Prix alweer vergeten. Gefascineerd door de belachelijke snelheden en het fenomeen Max Verstappen ben ik wel. En okay, af en toe een pittig ongeluk (zonder gewonden) verhoogt mijn kijkplezier. Het uitvallen van ‘onze Max’ niet, dan zapp ik naar de Eredivisie.

Verstappen op de bank

Fan of wat minder fan, dit is mooie kost om naar te kijken. Max Verstappen liet Hoedeman toe in zijn huis in Monaco en liet de documaker deel uit maken van het Red Bull-team. Hoedeman maandag in Tuschinski: „Als je in Monaco aanbelt en Max doet open in zijn boxer-short, dan krijg je meteen een ander beeld van de man dan dat je hem van al die interviews voor en na de race kent.” Vader Jos, die zelf nooit een Grand-Prix won, beaamt dat nadat hij de drie delen eerder al zag: „Deze docu laat goed zien hoe de dingen zijn, het zijn unieke beelden. Max privé zien vond ik als vader wel apart, maar vaak kreeg ik ook kippenvel.”

Terug naar die boxershort. Verstappen zit op de bank, op een beeldscherm is voetbal te zien. De coureur is behoorlijk geïrriteerd. „Daar word je toch agressief van!” Hij zit echter geen wedstrijd van zijn favoriete club PSV te kijken. Nee, hij speelt een potje Fifa…

Vermakelijk en interessant

Dat maakt Max Verstappen: Whatever It Takes vermakelijk en interessant. Vermakelijk omdat hij bijvoorbeeld zingend op een achterbank zit. Of toestemming gaf om beelden van zijn verjaardagsfeestje in een vliegtuig te delen. Dat vader Jos nog weet dat Red Bull-senior advisor Helmut Marko om 8.12 uur ’s morgens belde om het over een overstap van Max naar de Formule 1 te hebben. En dat een kapper in Monaco vraagt of Max speciaal voor de Grand-Prix in Monaco is (gortdroog antwoord: „Ja.”).

En het interessante? Dat je ziet hoe die carrière van de nog altijd maar 23 jaar jonge wereldster tot stand kwam. Whatever It Takes betekent zoiets als ‘koste wat het kost’ en zo ging het ook. Max moest alles geven, vader Jos regelde de rest. We zien een piepjonge Max tijdens een training in de Verenigde Staten. Hij is nog niet eens de pitstraat uit als hij zijn bolide al op een schade van vijf cijfers heeft ‘getrakteerd’. Hoe het met het geld moet, dat ziet zijn vader later wel weer. Als hij maar slaagt. Dat kwam natuurlijk uit: Max Verstappen werd op die gedenkwaardige dag in Spanje de jongste Grand-Prixwinnaar uit de Formule 1-geschiedenis.

Een kind in een auto

Ja, dit is een – met een knipoog naar de naam van deze rubriek – bijzondere blik achter de schermen, de strijd van een topsporter en de band tussen vader en zoon. Een vader die bij een eerste test van Max in een Formule 1-wagen zei: „Daar zat gewoon een kind in zo’n auto.” In de docu spreekt hij zijn zoon door de telefoon (hij noemt hem telkens schat), kort voor weer een race: „Kijk uit hè. Maar wel vol gas.”

Max Verstappen: Whatever it Takes is vanaf vandaag, donderdag 17 december, een maand lang te zien. Klanten van Ziggo gaan naar het On Demand-menu van de interactieve Ziggo mediabox of kunnen streamen via de Ziggo GO app of ziggogo.tv. Morgen, vrijdag, wordt de docu voor iedereen op het open kanaal 14 uitgezonden, drie delen achter elkaar vanaf 20.45 uur.

Aantal blikken: 4 uit 5.

Blik op de Buis is de Metro-rubriek van verslaggever Erik Jonk, over nieuwe en opvallende programma’s van televisiezenders en streamingdiensten.

