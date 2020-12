Brit laat uitgehongerde hond achter in park, autoriteiten zijn op zoek naar eigenaar

In Engeland zijn de autoriteiten op zoek naar een persoon die een uitgehongerde hond voor dood achterliet in een park. Ze werd uiteindelijk gevonden door een man op 6 december, die haar naar een dierenarts bracht. Eenmaal daar bleek er geen redden meer aan: de dierenarts moest het hondje laten inslapen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

An appeal for information has been launched by the RSPCA, after a dying bulldog-type dog was discovered in Victoria Park, Birkenhead on Sunday Dec 6 by a member of the public #Bulldog #Birkenhead #Appeal #AnimalCruelty #AnimalAbandonment #RSPCA pic.twitter.com/oMOWdLsJjN — Fanny Fannakapan (@Fannakapan3) December 16, 2020

Ondervoed en onderkoeld

De jonge Bulldog was zeer ondervoed en leed aan een aantal andere gezondheidsaandoeningen. Ze was bijvoorbeeld onderkoeld, haar oog en oor waren ontstoken, ze leed aan een huidaandoening en ze had een ontsteking aan haar poot.

Daarnaast had het jonge hondje een litteken van een keizersnede. Daarom vermoedde de dierenarts dat ze wellicht gebruikt was om mee te fokken, waarna ze gedumpt werd „als een stuk afval”.

Toen de dierenarts haar verder onderzocht, concludeerde die dat de hond waarschijnlijk buiten moest slapen van haar eigenaar. Ook was de onderkant van haar vacht helemaal vies door urine en ontlasting. Dat schrijft de Liverpool Echo.

Het hondje was zelfs zó koud, dat de dierenarts moeite had om haar temperatuur te meten. Na 24 uur besloten ze echter dat ze het hondje moesten laten inslapen, zo erg was ze eraan toe. Zelf zou ze het anders niet redden.

‘Geen enkele reden om een hond zo te behandelen’

„Deze hond is zo verwaarloosd. Er is geen enkele reden om een hond zo te behandelen, zeker niet als ze zo jong zijn”, zei een medewerker van de dierenkliniek. „Ze had een litteken van een keizersnede, dus ik vermoed dat ze gebruikt is om mee te fokken. Daarna werd ze in slechte gezondheid achtergelaten, zonder haar door een dierenarts na te laten kijken.”

De man die haar naar de dierenarts bracht vanuit het park liet geen gegevens achter, maar de medewerkers van de dierenkliniek willen graag met hem praten. Hij zei alleen dat hij haar in het park vond. Ze willen graag weten wat er precies is gebeurd. „Haar eigenaar behandelde haar niet alleen slecht terwijl ze nog leefde, hij of zij liet haar ook voor dood achter op straat, als een stuk afval.”

Lees ook: Brussel: EU-landen beginnen met vaccineren op 27, 28 en 29 december