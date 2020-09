Tv-maker Ewout Genemans scoorde vorig jaar prima met Bureau Burgwallen. Nu volgt hij de politie van Eindhoven in Bureau 040.

‘Een bijzondere kijk in het werk van de politie’. Dat was de insteek van de Haagse tv-man Ewout Genemans (35) bij Bureau Burgwallen, over de politie in hartje Amsterdam. Reality-stories, of simpelweg goede en interessante verhalen en gebeurtenissen, spreken Genemans sowieso aan. Zo maakte hij al Verslaafd, over mensen die te kampen hebben met allerlei verslavingen en van hun geliefden nog één kans krijgen.

Je eerste reeks Bureau Burgwallen in Amsterdam werd een flink succes.

Ewout: „Zeker. De kijkcijfers waren goed, maar ook voor de politie zelf is het een succes geweest. Veel mensen kregen een andere inkijk in het werk van de politie. Dat vond de kijker leuk om te zien, maar de politiemensen hebben ook mooie reacties gekregen. Er waren zelfs kijkers die zich aanmeldden om zelf agent te worden. Daarom wilde de politie, net als RTL en ikzelf, heel graag een nieuw seizoen maken.”

Veel aandachtswijken

Waarom is de keuze op Eindhoven gevallen?

„Het tweede seizoen moest zich in een heel andere stad dan Amsterdam afspelen. Veel tv-series komen al vanuit de hoofdstad, maar Nederland is veel groter dan Amsterdam. Eindhoven is de vijfde stad van Nederland (ruim 230.000 inwoners, red.). Het heeft een snelweg om de stad, een voetbalstadion, een druk uitgaanscentrum, maar ook veel aandachtswijken waar veel dingen gebeuren. Eindhoven heeft andere problematiek dan Amsterdam.”

Liep je vorig jaar vooral tussen toeristen en nu meer tussen de ‘gewone’ Eindhovenaren?

„Dat klopt. Gewone Eindhovenaren die problemen meemaken die jij en ik ook kunnen meemaken. Ondertussen is drugscriminaliteit in de stad heel groot. Eindhoven werd pas laat als grote stad als Amsterdam en Rotterdam gezien. Mensen die er in drugs zaten, konden zo vrij gemakkelijk groot worden. Omdat we hier te maken hebben met minder toeristen, verschilt ook de aanpak van de politie ten opzichte van Amsterdam.”

Op Bureau 040 wat vriendelijker

Kun je daar een voorbeeld van geven?

„Een toerist is vaak maar een dag, weekend of een week in Nederland. Als zo’n persoon iets doet – en zeker als er heel veel toeristen zijn – dat treedt de politie snel en streng op. Agenten willen laten zien hoe de regels hier werken, maar de toerist is er dus ook maar kort. Als er in Eindhoven iets in een wijk gebeurt moet je als politie natuurlijk optreden, maar er ook een week later weer kunnen komen. Mensen uit de wijk moeten ook dan de politie weer bellen. De aanpak is daarom wat rustiger en wat vriendelijker, om met de inwoners een langere relatie aan te kunnen gaan.”



Maar dat is geen verwijt naar politie Amsterdam, toch?

„Nee hoor, helemaal niet. Een andere doelgroep vraagt nu eenmaal om een andere aanpak. Als je ziet wat een grote hoeveelheid mensen er zelfs in coronatijd over de Wallen loopt en hoeveel incidenten daar wel niet zijn… Als je die dan met negentig agenten moet bestrijden, dan kom je tot die andere aanpak. Dat is volstrekt logisch.”

Draaien in coronatijd

Over corona gesproken, je begon in februari voor deze reeks te draaien. Dat heeft veel voeten in aarde gehad?

„Het was tijdens carnaval, we begonnen in de drukte en daar – in Brabant – waar corona begon. Daarna viel het leven stil. We hebben overlegd of we de opnames wel konden doorzetten. Uiteindelijk hebben die een week stilgelegen. Maar ja, de politie werkte natuurlijk gewoon door in die tijd. Als we dan toch een serie maken, dan wilden we dat ook laten zien. We zijn tot een werkwijze gekomen waarbij we vanuit het busje filmden, zodat we goed afstand konden bewaren. Het was best vreemd, want er waren geen evenementen en je had geen horeca. Toch was het niet minder druk. Juist in de wijken gebeurde in die tijd heel veel. Dat kunnen we nu laten zien.”



De mensen zaten thuis en daardoor ontstonden er ruzies?

„En als je drugs wilt gebruiken, dan doe je dat ook nog steeds thuis. Die handel ging gewoon door. Het is zeker niet minder druk geweest. Sterker, omdat mensen inderdaad onder spanning en stress thuis zaten, liepen dingen sneller uit de hand dan dat het normaal misschien uit de hand zou lopen.”

Heeft het virus jou nog te pakken gekregen tijdens carnaval?

„Gelukkig niet. Ik heb me een aantal keren laten testen, maar ik heb het niet gehad tot nu toe. Laten we dat zo houden.”

Onderdeel van Bureau 040

Bij Bureau Burgwallen voelde je je op een gegeven moment bijna een lid van het team, is dat in Bureau 040 in Eindhoven ook weer zo?

„Absoluut. Je zit elke dag met mensen in de auto. Je hoort alles, je ziet alles. Je voelt je een onderdeel van het team, ja. Ik mag natuurlijk niet dezelfde dingen doen als zo’n team, al zou ik dat soms heel graag willen. Ik blijf degene die de vragen stelt. Als het er echt om draait, moet ik natuurlijk op afstand blijven. Ik was gewoon bij zeer leuke agenten, die graag willen vertellen waarom en hoe zij hun werk doen. De klik is heel erg goed en daardoor krijg je de mens achter het uniform te zien.”

Heb je weleens meegemaakt dat er bijvoorbeeld een dief werd achtervolgd en juist jij die persoon een steegje in zag hollen?

„Sterker nog. Op een gegeven moment was er in Eindhoven een achtervolging van een scooterdief. Hij werd klemgereden en rende weg. Hij kwam de bosjes uit, recht op me af. Ik dacht ‘wat moet ik doen?’ Ik ben er toch maar achteraangerend en ik heb hem vastgegrepen, waarna de agenten hem hebben aangehouden. Ik heb er dus een klein beetje aan kunnen proeven wat het is om dat werk te doen.”

Wat een held, je maakt vorderingen.

„Haha, dank je. Ik maak stapjes. Het is in de eerste aflevering al te zien.”

Voor wie niet kan wachten, ‘de aanhouding door Ewout’ zie je hier:

Je zei dat de politie in Amsterdam het fijn vond om te merken, dat er door Bureau Burgwallen iets anders naar agenten werd gekeken. Het politiegeweld in ons land is er desondanks niet minder op geworden, hè?

„Nee, helaas niet. We hebben pas nog in de rechtbank gedraaid, omdat een van ‘onze’ agenten was aangevallen. Het blijft dus nog steeds. Een andere reden waarom we dit programma maken is omdat er op social media zoveel gezegd wordt en dat er veel kritiek is op de politie. Vaak zien mensen maar een klein stukje van een verhaal. In een van de afleveringen ga je een item over een schietincident hier in Eindhoven zien. De politie heeft een persoon daarbij in zijn been moeten schieten. Het verhaal was dat er een man met een mes door de stad liep, die allerlei mensen bedreigde. We troffen inderdaad een man met een heel groot mes. Hij was een gevaar, niet alleen voor de mensen en de agenten, maar ook voor zichzelf. De man was zo in de war dat de agenten moeilijk konden inschatten wat hij zou gaan doen. Er is een hond bij gekomen, het is met praten geprobeerd, maar er was geen contact met die man te krijgen. Uiteindelijk werd de situatie zo dreigend dat hij dus in zijn been werd geschoten. Ik vond het heftig om te zien. Maar wat verscheen er op social media? Alleen een filmpje waarin de politie een man in z’n been schiet, zonder het verhaal van ervoor en erna. Dat is wel wat we in Bureau 040 doen: laten zien dat de politie niet zomaar schiet. Dat vuurwapengebruik een uiterste middel is. Agenten zijn daar zelf ook van onder de indruk. Nee, het is geen dagelijkse business en er wordt onderzoek naar zo’n incident ingesteld. Er is zoveel kritiek op de politie, dat het volgens mij goed is dat wij het hele verhaal laten zien. Ook het menselijke verhaal van agenten, in plaats van alleen een kort filmpje op Dumpert.”

Ewout bij de politie?

Als er geen enkele tv-maker meer iets die jou een programma wil laten doen, dan kun je altijd nog een mooie switch maken?

„Ja hoor, dan kan ik altijd nog bij de politie. Het is een luxepositie dat ik er al aan heb mogen snuffelen en contacten heb opgedaan. Maar zonder gekheid heb ik meer een fascinatie voor de politie, dan dat ik er echt zou willen werken. Elke dag vind ik het leuk om naar Eindhoven te gaan. Het leuke aan programma’s maken is dat ik elke keer weer in een andere wereld kan duiken. Maar de politie vind ik echt leuk en interessant en ik denk dat je dat ook wel terugziet op beeld.”

