André van Duin krijgt belangrijke award: ‘Nog nooit van gehoord’

Eens een komiek, altijd een komiek. Toen André van Duin hoorde dat hij een belangrijke prijs had gewonnen, maakte hij een grapje.

André van Duin heeft vandaag de Media Oeuvre Award uitgereikt gekregen. Ron Brandsteder verraste hem met de prijs in het programma Tijd voor Max. De komiek en programmamaker krijgt de onderscheiding omdat hij in zijn carrière „van grote invloed is op het Nederlandse medialandschap.”



Het nieuwe seizoen van @tijdvoormax gaat weer van start. Maandag 7 september om 17.10 uur op @NPO1 schuiven o.a. André van Duin, @pauldeleeuw1962 en Simone Kleinsma aan. #TijdvoorMAX Meer info via: https://t.co/EjCqbD0iK4 — MAX Communicatie (@OmroepMAXpers) September 3, 2020

Grapje Van Duin

Van Duin reageerde verrast. „Wat enig, ik had er nog nooit van gehoord”, grapte hij. De jury van de prijs noemt Van Duin een „groots volkskomiek” en „één van Nederlands grootste mediapersoonlijkheden”.

Televisiepersoonlijkheid



Lumor van vloeger met Andre van Duin pic.twitter.com/Y9m8TQ0fMF — Jef (@rallyjef) June 25, 2020

De 73-jarige André van Duin maakte vanaf de jaren zestig naam als komiek in het theater en op televisie. Hij presenteerde onder meer Te land ter zee en in de lucht, was vaste gast in de quiz Wie ben ik? en presenteerde op de radio de Dik Voormekaar Show. Ook speelde Van Duin, geboren als Adrianus Marinus Kloot tijdens zijn carrière in verschillende speelfilms en maakte hij muziek. Zijn achternaam ‘Kloot’ veranderde hij eerst nog in ‘Kyvon’ en toen hij in de jaren zestig van de vorige eeuw begon met solliciteren, begon hij zijn pseudoniem te gebruiken. André van Duin was geboren,

De Media Oeuvre Award, een initiatief van Spreekbuis.nl, dat wekelijks ook podcasts voor Metro uitzoekt op thema, zoals moord, is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een invloedrijke mediaprofessional. Vorig jaar werd de award gewonnen door Jan Slagter, baas van omroep MAX.

Fan

Tot ergens in 2014 werden regelmatig liedjes en items van Van Duin gepost door een groot fan, zoals het nu niet toepasselijke ‘Ik heb m’n dag niet’.



