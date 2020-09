Balende Tom Dumoulin ‘had wel betere benen gewild, ja’

De Tour de France is z’n laatste twee weken ingegaan. Wielrenner Tom Dumoulin had er meer van verwacht. Van zichzelf dan.

De laatste twee weken van de Tour de France staan voor Tom Dumoulin in het teken van het verdedigen van de gele leiderstrui van ploeggenoot Primoz Roglic.

Dumoulin op meer gehoopt

Daar is de Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma teleurgesteld over. „Als ploeg doen we het geweldig. Persoonlijk had ik er meer van gehoopt. Maar of ik dat na zo’n lange periode niet actief te zijn geweest ook mocht verwachten, dat weet ik niet. Het was voor mij balen dat het qua prestaties afgelopen weekeinde in de Pyreneeën tegenviel”, zei Dumoulin vandaag tijdens de rustdag in La Rochelle. „Ik weet dat het niet elke wedstrijd feest is, maar ik had toch gehoopt mee te kunnen doen voor de overwinning.”

Betere benen

Hij kwam om de Tour te winnen met het team en hij had het idee dat hij dat zelf ook kon, maar die gedachte verdween wel na dit weekend, vertelt hij aan In De Leiderstrui. „Persoonlijk had ik wel betere benen gewild, ja.” Helaas voor Dumoulin konden zijn verwachtingen dan ook niet overeenkomen met de werkelijkheid. „Het gaat niet altijd zoals je hoopt, maar gelukkig hebben we Primoz (Roglic, red.) die in een hele goede vorm steekt. Hij is momenteel de beste man in de race naar mijn mening.”



Fantastic day for the team @JumboVismaRoad and great victory @rogla!🎉 Not my best day, but fortunately I was able to keep up with the first group. #TDF2020 #samenwinnen pic.twitter.com/HFlU0erjaU — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) September 1, 2020

Laatste man

Dumoulin heeft van de ploegleiding nu een duidelijke taak meegekregen. „Nu word ik de laatste man voor Primoz. Met als rol om volle bak door te rijden tot de finish. We hopen de gele trui naar Parijs te brengen. Het is niet de bedoeling op kop te rijden en me dan uiteindelijk terug te laten vallen en 20 minuten later aan te komen”, legt hij uit. „Misschien kan ik een keer meesluipen in een ontsnapping. Dat andere renners uit het klassement achter mij aan moeten rijden. Maar ik denk dat die kans vrij klein is dat dat een keer het beste plan is de komende weken. Ze zullen vooral in het teken staan van het verdedigen van de gele trui.”

Voor Jumbo-Visma is het glas halfvol en het team ziet ook wel voordelen. „We kunnen nu attractief koersen.”



🇮🇹 #TirrenoAdriatico 💬"We hebben een ploeg zonder grote kopman, dus kunnen we attractief koersen." – ploegleider @AddyEngels — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 7, 2020

Ook Twitteraars vinden het jammer dat de sympathieke wielrenner uit de top verdwenen is. Iemand zegt dat hij zelfs „gedegradeerd is tot knecht.” Anderen vinden het logisch. „Je kunt niet ongestraft een jaar bijna niet koersen, duurt even voor hij terug is op topniveau.”



Wat een zeurpieten allemaal over @Team_JumboVisma #Roglic draait lekker mee, dat #TomDumoulin niet mee kan doen 'Da's logisch hè' je kan er niet ongestraft een jaar bijna niet koersen, duurt even voor hij terug is op top niveau — Frits Sparnaaij (@CommentaryNL) September 5, 2020



