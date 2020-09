#163 Misschien is een break het begin van het einde…

Mauds liefdesleven staat op zijn kop, terwijl ook haar vader druk is in de liefde. Maar waar haar pa een nieuwe liefde lijkt te hebben gevonden, dreigt Mauds relatie met Tommy kapot te gaan. Ze is van plan om tijdens hun meeting van de avond een break aan te kondigen. Na lang wikken en wegen gooit ze het eruit tegen haar vriend. „Ik wil een break.”

„Een break?!” Tommy lijkt met stomheid geslagen. Voor het eerst in weken zie ik niet alleen woede en irritatie in zijn ogen, maar ook een geschrokken reactie. Hij kijkt me vragend aan. „Maar hoezo? Ik ben toch aan het veranderen? Ik ben gestopt met blowen. Ik wil ook niet altijd boos tegen je doen, maar soms gebeurt het gewoon… Maud… Een break? Dat is toch niet per se nodig?!”

Puppyogen

Even voel ik dat ik twijfel door zijn vragende puppyogen die zich lijken te vullen met… Wacht eens even? Tranen?! Het moment dat ik besef dat Tommy tranen in zijn ogen heeft, begint hij te snotteren en lopen de tranen over zijn wangen heen. „Nee, Maud alsjeblieft… Een break is vaak gewoon een begin van het einde. Ik wil niet dat het eindigt. Ik wil je laten zien dat het anders kan. Please?!”

„Ja maar Tom… dat is juist het hele ding van de break. Ga gewoon eens nadenken over wat er allemaal gebeurd is de laatste tijd en hoe we er misschien voor kunnen zorgen dat dat niet meer gebeurt. En dan zien we elkaar gewoon een tijdje niet. Eigenlijk is er niet heel veel verschil met nu, alleen dat we even geen momenten meer hebben om ruzie te maken. En dan komen we binnenkort weer samen om te bespreken hoe en wat. Gewoon even pauze om te checken of je me nog wel mist. Of ik jou nog wel mis…”

Overhalen

De halve avond probeert Tommy me over te halen om niet aan een break te doen, maar hoe meer de avond vordert, hoe meer mijn besluit vaststaat. Dit gaat zo niet langer. Nu wil hij misschien dat er iets verandert, maar dat had hij zich eerder moeten bedenken. Ik wil ook dat er iets verandert en daar kan hij dan mooi de rest van de tijd over nadenken! Ik probeer het gesprek af te sluiten. „Mijn besluit voor nu staat vast Tommy. We spreken elkaar weer over een maand en in de tussentijd wil ik geen contact.”

Ik draai me om, loop naar mijn fiets en vertrek zonder achterom te kijken. De tranen stromen over mijn wangen en ik fiets zo hard dat mijn longen branden van de inspanning. Ik neem direct de trein terug naar mijn vader. Het is nu tijd voor mij. Tijd voor Maud.

Nieuw schooljaar

De week daarop is het schooljaar weer begonnen. Ik heb drie colleges en twee klassikale projecten deze week. Het voelt goed om mijn zinnen te kunnen verzetten en niet met Tommy bezig te zijn. Ik heb hem geblokkeerd op alle kanalen en probeer ook om vooral niet op social media te gluren waar hij mee bezig is. Gek genoeg gaat dat me goed af; alsof ik hem helemaal niet zo mis. Ergens maakt dat me ook verdrietig. Misschien heeft Tommy wel gelijk: is een break het begin van het einde. Ik weet niet meer zo zeker of ik hem wel zo leuk vind…

Als ik vrijdag mijn laatste dag van de eerste schoolweek heb, besef ik dat de week echt voorbij is gevlogen. Terwijl ik in een tas aan het rommelen ben, komt er een grote stroom mensen aangelopen die ik achteloos aan me voorbij hoor gaan. Dan hoor ik opeens een bekende stem. Ik draai me om en schrik. Wtf doet Kay hier?!

