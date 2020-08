Kijkcijferrecord Slimste Mens, operazangeres Francis grote hit: ‘Héérlijk mens’

Een record in spelshowland tijdens de halve finale van De Slimste Mens. En daarnaast heeft finalist Francis menig televisiekijkerhart gestolen. En is zelfs de favoriete Nederlander van iemand geworden! Al wil een ander liever niét met haar naar de bios…



Francis van Broekhuizen becos she is smart, funny, honest and herself. @cis1975 pic.twitter.com/Qutef8zMos — Bas van Vuren 💎 (@BasVanVuren) August 28, 2020

De halve finale van de kennisquiz De Slimste Mens met Philip Freriks en Maarten van Rossem heeft gisteravond maar liefst 1,985 miljoen kijkers getrokken. Nog nooit keken zo veel mensen op de avond van uitzending naar een aflevering van de spelshow. Dat meldt de Stichting Kijkonderzoek vandaag. Het was meteen ook het best bekeken programma van de avond en scoorde zelfs meer kijkers dan het Journaal.

Vorig record De Slimste





Gister nummer 1 met de kijkcijfers!!! Bijna twee miljoen mensen!! Ongelooflijk @deslimstemens_nl Gepostet von Francis van Broekhuizen – Dramatische Sopraan am Donnerstag, 27. August 2020

Het vorige record stond op naam van de finale in januari 2019, toen 1,929 miljoen mensen zagen hoe econoom Peter Hein van Mulligen dat seizoen won. De Slimste Mens wordt al uitgezonden sinds 2012; afgelopen week werd de 500e uitzending aangetikt.

De grote finale van dit seizoen is vanavond. NOS-coryfeeën Astrid Kersseboom en Jeroen Grueter en operazangeres Francis van Broekhuizen nemen het dan tegen elkaar op om de felbegeerde titel. Tijdens de halve finaleversloegen Kersseboom en Van Broekhuizen cabaretier Jörgen Raymann. Grueter was sowieso verzekerd van een plek in de finale omdat hij tot nu toe de beste kandidaat van het seizoen was.





Vanavond…..tromroffel…. De Grande Finale!!! Daar zit ik tussen twee heeeeeeele slimme mensen in!! Heel veel succes… Gepostet von Francis van Broekhuizen – Dramatische Sopraan am Donnerstag, 27. August 2020

Francis!



We genieten in elk geval nog een dagje van Francis, zowel binnen als buiten. #deslimstemens@cis1975 #StormFrancis pic.twitter.com/vVdAjX5Wox — Elsschot 🇪🇺🇳🇱Houd 1,5 mtr afstand! (@marcelbar8) August 25, 2020

Terwijl Francis over ons land raasde, raasde Francis van Broekhuizen ook als een goede-antwoorden-storm door De Slimste Mens afgelopen week, iets wat ook niet onopgemerkt bleef op Twitter. De goedgemutste operazangeres valt bij velen goed in de smaak, iets wat ze zelf ook ziet en naar hartelust retweet.



@cis1975 geef dat leuke mens een gezellige warme avond show… ik hang aan dr lippen! #teleuk #deslimstemens — Bardd (@Bardd20) August 25, 2020

„Een cadeautje voor de mensheid”, noemt Dick van Egmond haar. „Wat een heerlijk mens.” Voor een ander werkt ze bijna als een xtc-pil. „Francis is echt het enige wat mij serotonine geeft tegenwoordig.” Al zijn er ook een paar Twitteraars die Francis wel erg aanwezig vinden. „Kan iemand even SJJJJJJT tegen Francis zeggen?!”

Finale-favoriet

Een andere kijker zou liever niet met haar naar de film gaan. „Ik stel me zo voor dat als je met Francis naar de bios gaat, je constant aangestoten wordt en live commentaar op de scenes te horen krijgt! ‘Oh kijk nou!’, ‘Hebbie dat gezien?’ Maar verder is ze dit seizoen de onbetwiste finale-favoriet („is er een Francis-fanclub?”) en weten we vanavond wie als grote winnaar naar huis gaat. Of eigenlijk al lang als gelukkige winnaar in zijn of haar huis zit, de opnames zijn tenslotte al lang geweest.



Francis van Broekhuizen bij de #slimstemens is echt een cadeautje voor de mensheid. Wat een heerlijk mens — Dick van Egmond (@dickvanegmond) August 26, 2020



Francis bij de slimste mens is echt het enige wat mij serotonine geeft tegenwoordig — 𓆏 (@NietSerpentje) August 25, 2020



#slimstemens en Francis in de finale.. Onze favoriet !!! — henk staats (@StaatsHenk) August 27, 2020



Kan iemand even SJJJT zeggen tegen Francis? #deslimstemens #slimstemens — Tom van de #busverhalen (@tomduhemert) August 26, 2020



Ik stel me zo voor dat als je met Francis naar de bios gaat, je constant aangestoten wordt en live commentaar op de scenes te horen krijgt! "Oh kijk nou!", "Hebbie dat gezien?" 😬 #deslimstemens — Remski (@RemskiNL) August 25, 2020



#slimstemens Francis de leukste kandidaat dit seizoen. Je wordt toch spontaan vrolijk als je haar ziet. — Britney_lost_In_The_Woods (@Daddy_Britney87) August 27, 2020



