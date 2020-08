Zebra dood na aanval neushoorn in Emmen, bezoekers ‘ongewild getuige’

Ook deze week weten dieren telkens weer het nieuws te halen. Zo krijgen olifanten in Warschau vanaf nu cannabis toegediend, na een traumatisch voorval. En een geliefde leeuwenbeschermer werd gisteren gedood dood z’n eigen leeuwinnen, waarschijnlijk tijdens een potje stoeien.

Ook in Nederland gebeurt van alles in het dierenrijk.

Aanval op zebra



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dierenpark Wildlands Emmen is vijf wasberen kwijt https://t.co/X2aljAhm9R pic.twitter.com/3ED8l5RXav — Looopings (@looopings) August 25, 2020

Eerder deze week was dierenpark Wildlands in Emmen al een aantal wasberen ‘kwijt’, en vanmorgen heeft een neushoorn voor de ogen van bezoekers een zebra aangevallen.

„Na een korte confrontatie op de savanne tussen een neushoorn en een zebra, hebben wij tot onze spijt de gewonde zebra moeten laten inslapen”, meldt de parkdirectie. De aanval had plaats op de savanne in het gebied waar zebra’s, struisvogels, gnoes, giraffen en neushoorns vrij rondlopen. In de 29 jaar dat in Emmen de neushoorns en zebra’s samenleven, is dit de eerste keer dat er een incident tussen beide diersoorten heeft plaatsgevonden. „Wildlands betreurt dat er bezoekers ongewild getuige zijn geweest van deze confrontatie met verdrietige afloop.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na een korte confrontatie op de savanne tussen een neushoorn en een zebra, hebben wij tot onze spijt de gewonde zebra… Gepostet von Wildlands am Freitag, 28. August 2020

Reacties

Mensen reageren met huilemoji’s en bemoedigende woorden op het bericht. „Wat verdrietig zeg, veel sterkte voor de verzorgers!” Toch wordt niet voorbij gegaan aan het feit dat het nu eenmaal kan gebeuren. „Sneu maar het blijven ook ‘wilde’ dieren, ook al zitten ze in een dierentuin.” Veel mensen worden getagd in de berichten, waarschijnlijk omdat ze met hem of haar samen naar het dierenpark zijn geweest en een man weet het kort maar krachtig samen te vatten. „Het is geen Disney.” Al heeft Disney wel eigen dierenparken, meét zebra’s.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh boy, oh boy! Disney’s animal care team is delighted to welcome two new babies to the herd at Disney’s Animal Kingdom Lodge — a Hartmann’s mountain zebra and a sitatunga (antelope) calf. Check out these adorable pics! #DisneyConservationFund pic.twitter.com/RK5P8U2kMd — Disney Parks (@DisneyParks) March 3, 2020

Onderzoek

Het dierenpark gaat onderzoeken wat de aanleiding voor de gebeurtenis was. Het park denkt dat het om een eenmalig voorval gaat. Maar als het nodig is worden er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.