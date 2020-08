Corona ontdekt bij crewleden The Voice Senior, opnames opgeschort

De opnamen voor het zangprogramma The Voice Senior zijn opgeschort, nadat twee crewleden positief waren getest op het coronavirus. Alle deelnemers, leden van de crew, coaches en presentatoren worden nu uit voorzorg getest. Dat meldt RTL Nieuws.

De opnamen van de semi-live finale zouden eigenlijk dinsdag zijn, maar toen de producent van de talentenjacht, ITV, van de besmetting hoorde, zijn de opnamen meteen afgeblazen. RTL Nederland zegt blij te zijn dat de producent zo snel en adequaat heeft gehandeld.

Seizoen mogelijk uitgesteld

Het is niet duidelijk wanneer de opnamen worden hervat. RTL houdt er rekening mee dat het nieuwe seizoen van The Voice Senior uitgesteld moet worden. Een van de deelnemers aan de show is Imca Marina. Het programma is een zoektocht naar het beste nieuwe 60+-zangtalent van Nederland.

De coaches zijn Angela Groothuizen, Ilse DeLange, Marco Borsato en Frans Bauer. Het programma wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé en Lieke van Lexmond.

