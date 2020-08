13 Utrechtse relschoppers krijgen avondklok, twee zitten nog vast

Dertien relschoppers die zaterdagavond waren aangehouden in de Utrechtse wijk Overvecht mogen zich vijftien dagen tussen 20.00 uur en 08.00 uur niet op straat laten zien in de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Dat meldt een woordvoerster van het openbaar ministerie.

Van de 25 jongeren die werden aangehouden, zitten er nog twee vast. Zij waren op vrije voeten in afwachting van de afhandeling van een ander strafbaar feit. Het openbaar Ministerie zal maandag vragen om die opheffing van die zogeheten schorsing.

Gegooid met stenen, vuurwerk en fietsdynamo’s

Zaterdagavond gooiden jongeren in de wijk Overvecht met stenen, vuurwerk en fietsdynamo’s naar de politie. Een agent raakte hierbij lichtgewond en dat was de aanleiding om een noodbevel uit te vaardigen en toestemming te geven om de mobiele eenheid (ME) in te zetten. De ME trad enkele keren op. Van de veelal tieners kwamen er 14 uit een andere wijk.

Vrijdagavond was het ook onrustig op straat in Utrecht, toen in de wijk Kanaleneiland. Toen hielden naar schatting 150 jongeren de politie bezig. Achttien mensen werden opgepakt. Zij maakten deel uit van een grotere groep van ongeveer 25 tot 30 jongeren die vrijdagavond bij winkelcentrum Rijnbaan Kanaleneiland aan het rellen was. Ook hier kwamen de jongeren voornamelijk van buiten de wijk.

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht zal vervroegd terugkomen van vakantie na de onrust. Ook zondag is de lokale driehoek bestaande uit vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente weer actief. Men houdt rekening met diverse scenario’s. De politie staat klaar, meldt de gemeente.

