Drillrapper maakt excuses voor dodelijke steekpartij Scheveningen

Een van de drillrappers die betrokken was bij de dodelijke steekpartij in Scheveningen van afgelopen maandag heeft op Instagram zijn excuses gemaakt. Twee groepen rappers uit Amsterdam en Rotterdam kregen ruzie waarbij het slachtoffer, een 19-jarige Rotterdammer, om het leven kwam. Drillrapper Blacka zegt in zijn verklaring spijt te hebben.

„Hierbij wil ik mijn excuses aanbieden naar alle getroffenen en mensen die hier onder (hebben) moeten lijden”, schrijft ‘Blacka5324’. „Deze hele drill beef slaat aan het eind van de dag nergens op.”



Excuses voor nabestaanden

De rapper heeft niet alleen spijt; hij zegt ook sorry tegen de nabestaanden. „De hoeveelheid pijn/spijt waaronder ik op dit moment lijd gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen.”

De Rotterdamse Blacka zegt in zijn verklaring niet te weten waar de ruzie over ging. Volgens de Amsterdamse zender AT5 liep het conflict tussen de Amsterdammers en Rotterdammers al een tijdje.

