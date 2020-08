Boer Jan en Nienke uit elkaar, ‘ik ben terughoudender in een kinderwens’

Boer Jan, de zorgboer uit het laatste seizoen van Boer zoekt Vrouw, en Nienke zijn uit elkaar. Na goede gesprekken tijdens een weekendje Vlieland zagen ze in dat hun idealen te ver uit elkaar liggen om samen verder te gaan.

„Nienke en ik hebben andere ideeën over de toekomst”, zegt boer Jan tegen KRO-NCRV. „Nienke wil graag stappen zetten, heeft een kinderwens, en ik merk dat ik daar terughoudender in ben.” Jan heeft al vier kinderen, drie jongens en een meisje, uit een eerdere relatie. „Ik gun dit Nienke heel erg en daarom denk ik dat het beter is om uit elkaar te gaan.”

Weekendje Vlieland

Nienke vult aan: „Ik ben dol op Jan, zijn kinderen en de boerderij, maar de laatste weken liep het allemaal wat stroever.” Ze hoopte dat een weekendje Vlieland hen dichter bij elkaar zou brengen. „Maar na dit weekend kwamen we allebei tot de conclusie dat het niet gaat werken.”

Jan benadrukt dat ze een geweldige tijd samen hebben gehad en is Nienke dankbaar voor de liefde die zij terugbracht in zijn leven, nadat hij drie jaar geleden is gescheiden van de moeder van zijn kinderen. „We gaan in liefde uit elkaar”, besluit Nienke.



Boer Bastiaan

Boer Bastiaan is nu de enige boer die een relatie aan het programma Boer Zoekt Vrouw heeft overgehouden. Hij is nog gelukkig met de ‘stadse’ Milou. Samen hebben ze een YouTube-kanaal waarop iedere zondag een nieuwe vlog verschijnt.

