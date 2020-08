Einde kijkcijferkanon in zicht: Arjen Lubach wil op hoogtepunt stoppen

Het einde van het kijkcijferkanon van de VPRO is in zicht. Presentator, theatermaker en schrijver Arjen Lubach gaat stoppen met zijn succesprogramma Zondag met Lubach. Dat kondigt hij aan in zijn boek ‘Stoorzender’, dat vandaag verschijnt.



19 augustus pic.twitter.com/gnVioieNDG — Arjen | 19 augustus: nieuw boek (@arjenlubach) August 3, 2020

Een belangrijke reden voor zijn besluit is dat Lubach op het hoogtepunt met het programma wil stoppen.

Beperkt aantal

„Er is een beperkt aantal heel zware onderwerpen dat zich leent voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging”, betoogt Lubach in zijn boek, De cabaretier spreekt in het boek ook het voornemen uit wel met hetzelfde team verder te gaan.

„Ik denk dat de huidige vorm, dat ene half uur per week waarin naast een paar actualiteiten één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aan loopt”, schrijft Lubach. „Niet omdat we het niet meer zouden kunnen, maar omdat alles wat je in die vorm brengt, hetzelfde gewicht krijgt.”



Meer informatie over het boek van Arjan via https://t.co/Zim8Vr1NUz https://t.co/lv0F7W4ZFN — Arjen | 19 augustus: nieuw boek (@arjenlubach) August 12, 2020

In ‘Stoorzender’ doet Arjen -niet Arjan, wat veel mensen denken en waar hij iets slims op heeft bedacht– Lubach verslag van twee jaar uit zijn bewogen bestaan en schrijft hij over Zondag met Lubach, muziek, comedy, televisie, politiek, het leven en de liefde.

Volle hoofd Lubach

Op Twitter schrijft een vader over het vakantiebaantje van zijn zoon, dat gelinkt is aan Lubachs nieuwe boek, en voor zoonlief een echte stoorzender bleek. „Ik heb drie uur lang naar z’n volle hoofd op de kaft moeten staren, en ik weet niet eens wie het is.”



zoon heeft een vakantiebaantje pic.twitter.com/ljEDm5oOaw — Pascal Vanenburg (@vnnbrg) August 18, 2020

Televizierring

Zondag met Lubach ging in 2014 van start en werd in 2017 bekroond met de Gouden Televizier-Ring. Het twaalfde seizoen, met weer tien afleveringen, begint halverwege volgende maand. Of dat ook het laatste seizoen is, is nog niet duidelijk. ZML ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote kijkcijferhits van de NPO: in het voorjaar schurkte het programma doorlopend tegen de 2 miljoen kijkers aan.

‘Heb je ZML gezien?’

