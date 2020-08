Het regende chocola in Zwitsers stadje door foutje chocoladefabriek

Media in heel de wereld schrijven erover, want zoiets gebeurt natuurlijk niet elke dag: door een foutje in een Zwitserse chocoladefabriek regende – of sneeuwde – het chocola. Een droom voor elke chocoladeliefhebber.



Ooooh I wish I was there 😂😋😋😋 — Elo Cinquanta (@Elocinquanta) August 17, 2020

Misschien herken je het wel: dat je auto ’s ochtends bedekt is met een flinterdun laagje rood zand. Of je tuinmeubelen. Het gaat dan om zand uit de Sahara, dat zo heel af en toe boven ons land wordt ‘uitgeregend’, middels een luchtstroming over een enorme afstand van zuid naar noord.



Oops. The Lindt & Spruengli factory in Olten, Switzerland, made it snow cocoa ❄. That's my kind of snow! https://t.co/IHwKkDZ5vG — David 🍫🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Chocolatier.co.uk Blog (@chocolatieruk) August 18, 2020

In Zwitserland vonden inwoners van Olten geen zand, maar iets heel anders op hun auto. Iets wat ze misschien eigenlijk best lekker vonden. Eind vorige week regende het namelijk hele dunne chocoladesnippers, neigend naar cacaopoeder, in het stadje dat zo’n 18.000 inwoners telt. De oorzaak was een defect in de fabriek van chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli AG, schrijft het Oltner Tagblatt.

Ventilatieproblemen

Inwoners van het dorpje Olten leefden eventjes in een droom. In een deel van het dorpje kwam cacaopoeder uit de hemel zetten. Vanwege een slecht functionerend ventilatiesysteem werden kleine deeltjes geroosterde en gemalen cacaobonen de lucht in geblazen en die daalden vervolgens neer op Olten.

Op de Twitterfoto is het laagje cacaopoeder goed te zien op een auto van een inwoner van Olten, dat zich overal in heeft genesteld. De Oltenaar hoefde overigens niet zelf voor de kosten op te draaien. De schoonmaakkosten verhaald worden op het chocoladebedrijf. Het beroemde chocoladebedrijf heeft laten weten dat de deeltjes niet gevaarlijk zijn voor mens en natuur.

A malfunction at the Lindt Chocolate Factory in Switzerland caused cacao powder to spray all over the city of Olten.

Some might call that…

CHOCOLATE RAIN!https://t.co/4slVVmODrS — Lyndsay Kancher (@lyndsayaissance) August 18, 2020

