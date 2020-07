Jubilieumseizoen Wie Is De Mol? vanaf 5 september met oud-kandidaten

Oud-kandidaten van Wie Is De Mol? mogen nogmaals op zoek naar de saboteur. Het populaire programma is vanaf 5 september weer te zien.

Tien oud-deelnemers krijgen in de aankomende extra reeks, vanwege het 20-jarig jubileum van de succesreeks, een tweede kans. Dat meldt AVROTROS. „Nog één keer! Een tweede kans! Spelen ze het spel dit keer anders? In het prachtige Italië starten zij hun zoektocht naar de Mol. Wie de tien kandidaten zijn, is de grote vraag. Anders dan voorgaande edities blijven de kandidaten voor elkaar en voor het publiek geheim totdat het spel is begonnen”, zo luidt het bericht.

Instagram Wie Is De Mol?

De omroep deelde vandaag een filmpje op Instagram waarin onder anderen oud-mollen Merel Westrik en Kees Tol te horen zijn. Of zij ook weer meedoen, is niet duidelijk. In de korte video wordt gesproken van ‘een tweede kans’. Kees Tol, zelf mol in 2013, is vanaf vanavond met een nieuwe muziekkwis op televisie. Hij sprak er op Metronieuws gisteren over.

Twintigste Wie Is De Mol?

Begin dit jaar werd het twintigste seizoen uitgezonden en werd een speciale extra reeks vanwege het jubileum aangekondigd. De opnames daarvan vonden al voor de coronacrisis plaats. De finale, waarin muzikant Rob Dekay de mol bleek, was wel zonder publiek. Normaal staan enkele duizenden ‘molloten’ (fans van het programma) in het Amsterdamse Vondelpark.

Voor dit extra jubileumseizoen ter ere van jubileum van het programma, strijken de kandidaten neer in Toscane. Hier ligt de oorsprong van de Renaissance, wat letterlijk ‘wedergeboorte’ betekent. De ideale regio voor de tien oud-deelnemers om, met de wetenschap van toen, opnieuw jacht te maken op de Mol. Ze beginnen aan het spel in Val d’Orcia, een streek in Midden-Italië. Tijdens hun zoektocht naar de Mol gaan ze langs de geboorteplaatsen en belangrijke bouwwerken van de reuzen van de Renaissance: Michelangelo, Caravaggio en Leonardo da Vinci.

Het nieuwe seizoen van Wie Is De Mol? is te zien op NPO 1. De laatste vijf mollen waren Klaas van Kruistum, Thomas Cammaert, Jan Versteegh, Merel Westrik en Rob Dekay.

