Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Patrick Kicken

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Patrick Kicken.

Kicken was van 1995 tot 2004 deejay voor 3FM (Tros/Vara) en van 2004 tot 2016 voor Radio Veronica. Sinds 2009 maakte hij meer dan 1000 podcastafleveringen, waaronder de langstlopende podcastreeks van Nederland: Filosofie met Mayonaise, Leven met ADHD en Leven Zonder Stress. Ook was hij bij bijna 200 andere podcasts te gast en schrijft hij columns over radio voor Spreekbuis.

Dit zijn de 5 favoriete podcasts van Patrick Kicken:

1. Over Leven

De beste interviewer van Nederland, Coen Verbraak, voert weer uitstekende gesprekken, dit keer over het leven voor Omroep HUMAN. De tv-versie is maar de helft zo lang als de podcast, dus deze luister ik altijd steevast na het kijken.

2. Vandaag Inside

Wilfred, René en Johan van VI zijn ook leuk zonder beeld. Als ik het wat druk heb luister ik de podcast van hun dagelijkse tv-show bij SBS6. Ook lekker zo zonder reclame.

3. Eerlijk over alcohol

Koos van Plateringen spreekt met bekend Nederland over hun relatie tot alcohol en alles wat het hun gekost heeft. Hele openhartige, eerlijke gesprekken. Bij tijd en wijlen ontroerend!

4. Strikt Privé

Een heerlijk korte, dagelijkse update uit showbizzland met hier en daar een primeur. Evert Santegoeds en Jordi Versteegden zijn een goed duo.

5. Spreekbuis podcast

Na een verzoek van een visueel gehandicapte spreek ik de columns die ik schrijf over radio ook in als podcast. Ook hoor je interviews met mediamakers en journalisten.

De podcast-tips van vorige week

Ook vorige week tipte een mediapersoon een aantal podcasts, die keer was de beurt aan Justin Heyl. Lees zijn tips hier.