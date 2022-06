Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Mariam El Maslouhi

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Mariam El Maslouh.

Mariam El Maslouhi is mede-oprichter van de Dipsaus podcast, maatschappelijk werker, activiste en podcastproducer. Zij produceerde onder andere De Goede Immigrant, een Dipsaus x VPRO samenwerking. Daarnaast studeert El Maslouhi aan de Universiteit Leiden en doet de Master Psychologie, anti-racisme en intersectionaliteit staat centraal in haar leven. Dipsaus is een tweewekelijkse podcast, voor en door vrouwen van kleur, die bestaat uit actrice, theatermaker en schrijver Anousha Nzume, redacteur en medeoprichter Ebissé Wakjira-Rouw en podcastmaker en El Maslouhi. Dipsaus is vanaf 2 juni te beluisteren op Podimo.

De vijf podcast-tips van Mariam El Maslouh

1. Slate Culture Gabfest

Culturefest bestaat uit cultuurcritici Stephen Metcalf, Dana Steven en Julia Terner. Het voelt alsof Stephen, Dana en Julia je hartsvrienden zijn en je gaat elke week met ze in gesprek over kunst en cultuur. Slate Culture Gabfest was ook een inspiratie voor de Dipsaus podcast.

2. Maintenance Phase

De maintenance phase gaat op zoek naar wetenschappelijk bewijs achter trends rondom gezondheid, wellness en diëten. Deze podcast is zowel entertaining als informatief en zal je perspectief over voeding en gezondheid volledig veranderen.

3. Where should we begin

Therapeut Esther Perel gaat in gesprek met echte koppels over hun conflicten. De gesprekken bestaan uit intieme, persoonlijke en gecompliceerde details. Where should we begin houdt je een spiegel voor en je leert door de verhalen van anderen.

4. Kleine Vrijdag podcast

Kleine vrijdag is de blackest queerest podcast van de lage landen. Een podcast gepresenteerd door Tonii Lamar aka Nuevojesus en Gerinio Triebel aka Blackhermoine. Jouw wekelijkse lach en roze kijk op verschillende actualiteiten in binnen en buitenland, social issues and millennial drama.

5. Digital Sisterhood

The Digital Sisterhood geeft een realistisch beeld van de ervaring van moslim vrouwen. De podcast gaat over mentale gezondheid en de moderne struggles van vrouw zijn maar ook nog moslim zijn. Relatable, eerlijk en inspirerend.

