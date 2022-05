Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Arnoud Schellenberg

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Arnoud Schellenberg.

Arnoud is specialist kidscontent en eigenaar van Hallokids Radio. Hij is ruim 20 jaar werkzaam in de radiowereld als station manager en DJ. Daarvoor is Arnoud werkzaam geweest bij onder meer 100%NL en de Efteling. Gek op de kracht van verbeelding door middel van audio. Luistert beroepshalve ook veel naar kinderpodcasts.

Top 5 podcasts van Arnoud Schellenberg

1. PodBast

Bastiaan Meijer spreekt met bekende Nederlanders over de weg naar succes. Door zijn bijzondere invalshoek – zoals de aflevering met Rob Kemps – en gedegen journalistieke voorbereiding weet hij met zijn serie telkens weer te verrassen.

2. De Jeugdjournaal-podcast

Oud en vertrouwd, maar toch weet de NOS met deze podcastserie kinderen op vernieuwende wijze te prikkelen om met de actualiteit bezig te zijn. Dit is voor kinderen de ideale manier om op maandag de schoolweek mee te beginnen.

3. Dit Was De Radio

Deze serie van Harm Edens, Arjan Snijders en Ron Vergouwen luister ik als radioliefhebber bijzonder graag! Ze becommentariëren radiofragmenten, radio transfers en andere (radio)zaken. Licht chaotisch, met onderkoelde humor en actueel.

4. Kleine Boodschap

Tim en Paul geven met hun podcastserie een interessante en toegankelijke kijk op de Efteling, waardoor ik soms ook nog nieuwe dingen hoor. Samen met Mayoni Oosterhoff was ik vorig jaar zelf te gast in deze serie om over ons afscheid bij het Sprookjespark te praten.

5. StemPodcast

De manier waarop je een verhaal verteld is essentieel. Barbara de Bruyckere is stemcoach en gaat in gesprek met professionals die veel met hun stem werken of er onderzoek naar hebben gedaan. Interessante en leerzame gesprekken op over hoe je mensen met je stem kunt raken.