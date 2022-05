Wist Talpa in 2018 al van misstanden binnen The Voice? ‘Directie nooit bereikt’

Advocaat Sébas Diekstra, die meerdere slachtoffers van de misstanden rond The Voice of Holland bijstaat, meldde gisteren dat Talpa al in 2018 zou hebben geweten van zulk gedrag. Eén van zijn cliënten had toen namelijk al melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Talpa reageert daar nu op en zegt dat zo’n soort melding de directie nooit heeft bereikt.

Volgens Diekstra was er met die melding niks gedaan. Een woordvoerder van de producent verdedigt dat nu door te zeggen dat de directie in ieder geval niets had vernomen van een klacht.

‘Klacht bereikte directie Talpa niet’

„Het verbaast ons dat de heer Diekstra zich niet eerst bij Talpa heeft gemeld voor wederhoor, maar dat wederom eerst de route via de pers wordt gezocht”, stelt de woordvoerder van Talpa. „Wij hebben verder niets toe te voegen aan de eerder afgegeven statements. Zoals verklaard, is ons één geval bekend van grensoverschrijdend gedrag waarop destijds adequaat is gehandeld. Zolang niet duidelijk is wat precies de klacht is, waar en wanneer dat heeft plaatst gevonden en aan wie dit destijds in 2018 is gemeld, kunnen wij hier onmogelijk op reageren. Een ding is zeker: dit heeft de directie nooit bereikt.”

Talpa stelt verder de verschillende onderzoeken naar The Voice of Holland van de officiële instanties met vertrouwen af te wachten.



Dit betekent dat men binnen Talpa dus in ieder geval in 2018 en niet pas in april 2019 van seksueel wangedrag binnen de productie afwist. — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) May 18, 2022

Extra slachtoffer The Voice of Holland meldt zich

In totaal staat Diekstra vijf vrouwen bij die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakten bij het programma. Maar gisteren bleek dat er nog een vrouw naar voren is gekomen met haar verhaal. Zij zegt dat ze in 2018 al melding maakte van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Zij zou werkzaam zijn geweest bij de show. Details over wat er gebeurd is, over wie de melding gaat en of er contact is of is geweest met de politie, zijn niet gegeven.

Mocht er inderdaad een melding zijn gedaan in 2018, dan zou dat kunnen betekenen dat Talpa al eerder op de hoogte was van de misstanden achter de schermen van het tv-programma dan Talpa-baas John de Mol in januari van dit jaar zei in gesprek met Tim Hofman voor het onlineprogramma BOOS. Daarin zei De Mol dat hij pas in 2019 voor het eerst hoorde over grensoverschrijdend gedrag bij de door hem bedachte talentenjacht.

