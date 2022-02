Dit zijn de 5 podcast-tips van… Jerrel Arkes

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Jerrel Arkes.

Jerrel Arkes (36) is freelance SEO en inbound marketing consultant. Hij helpt voornamelijk B2B organisaties om organisch te groeien met de inzet van online kanalen. In zijn vrije tijd is hij actief met radio en podcasting. Samen met Alfred Hoogezand maakte hij de afgelopen jaren LOMP: de piratenpodcast, een onderdeel van LOMP Radio.

De vijf podcast-tips van Jerrel Arkes

1. Brand in het Landhuis

Uit m’n werk, in de auto richting huis aangezet en niet meer gestopt met luisteren tot ik alle afleveringen had gehad. Er zijn natuurlijk veel meer true crime-podcasts in Nederland. Maar deze steekt er wat mij betreft nog steeds met kop en schouders bovenuit.

2. F1 aan Tafel

Nog even lekker na-analyseren en alvast vooruitblikken op de volgende race. Achtergronden, discussies en anekdotes uit de F1-wereld, gebracht door een wisselende groep experts. Lekker om de week tussen twee races mee doormidden te zagen.

3. This Old Marketing

Je eerste keer blijft altijd speciaal. In 2014 was dit de eerste podcast die ik ben gaan volgen en ik luister nog steeds. Joe Pulizzi en Robert Rose hebben mij geleerd wat content marketing is en waarom je als marketeer moet leren denken als een publisher.

4. SEO Cast

Podcasts zijn voor mij een belangrijk kanaal om bij te blijven binnen mijn vakgebied. Een mooi voorbeeld is de SEO Cast, waarin Martijn Hoving en Dennis Akkerman maandelijks in gesprek gaan met Nederlandse SEO-specialisten. Een kijkje in de keuken van andere organisaties is altijd leuk.

5. Deventer Mediazaak

Fake news is één van de grootste gevaren van deze tijd. De gevolgen kunnen enorm zijn. Deze podcast is wat mij betreft een mooi voorbeeld van wat framing door bepaalde betrokkenen en de media kunnen veroorzaken.