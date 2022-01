Dit zijn de 5 podcast-tips van… Jan Bennink

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favoriete podcasts van Jan Bennink.

Jan Bennink is dichter, columnist en reclameman. Vorig jaar verscheen zijn debuutbundel Olga. Hij publiceerde vroeger onder meer op janbennink.com, maar is ook te lezen op vele andere sites. Bennink is zeer actief op Twitter met een uitgesproken en vaak dissidente mening.

Vijf podcast-tips van Jan Bennink

1. Thomas Paine Podcast met Mike Moore

Ex-intelligence man, ex-bankier. Cynische en humoristische truther. Soms een beetje grof, maar daar hou ik wel van. Loopt altijd minstens een jaar voor op de communis opinio. Een gitzwarte kijk op de wereld en dan vooral de corruptie in de USA. Doorspekt zijn podcast met hardrock, punk en blues.

2. Bards FM met Scott Kesterson

Scott is een ex-militair. Devoot christen van het stevige soort. Scott neemt de Bijbel als leidraad en legt verbluffend sterke relaties met de gebeurtenissen van vandaag. An acquired taste voor de meesten. Maar voor christenen die een actief geloof en een toepassing daarvan in het dagelijks leven voorstaan een onmisbare inspiratiebron.

3. The Delingpod met James Delingpole

James is een unieke gevallen engel van het Engelse journalistieke establishment. Een grappige renegade highbrow journalist, die zich steeds opnieuw verwondert waar de echte journalistiek is gebleven. Interviewformat met voor mij zeer interessante gasten, die een hoog intellectueel tegengeluid laten horen, in tijden van massa- en propagandacommunicatie.

4. Bakkie met Bergsma met Sietske Bergsma

Bakkie met Bergsma is voor velen een rustpunt op de dag. Sietske weet a prima vista boven een bak koffie, keer op keer een mooie scherpe analyse van de gebeurtenissen te presenteren. Met de focus op Nederland. Meer een vrijwel dagelijks YouTube-programma, dan een podcast.

5. No Agenda met Adam Curry en John C Dvorak

De podcast-klassieker in de alt scene. Adam wordt ook wel de Podfather genoemd. Komisch en serieus tegelijk. Duo presentatie. Net als Thomas Paine, krijgen ze vaak na een paar maanden voor gek te zijn verklaard voor 100 procent gelijk. Prachtig creatief community/verdien model, met dedouching en tot ridder slaan van mensen die supporten en onderdeel worden van de clan. Focus ligt op de waanzin van alledag.