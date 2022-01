Winactie van deze week: vier weken lang HelloFresh

Bijna de helft van de Nederlanders, 2 op de 5, stelt nog steeds goede voornemens op aan het begin van het jaar. Jongeren doen

dit zelfs nog veel vaker (64 procent). Goede voornemens hebben vooral betrekking op gezonder en bewuster eten (64 procent). Voor een derde van de Nederlanders helpt een maaltijdbox goede eetvoornemens makkelijker vol te houden. Dat blijkt uit onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh. En wij gaan jou helpen met gezond eten: we mogen namelijk maaltijdboxen van HelloFresh weggeven.

Metro mag in totaal vier mensen blij maken met vier HelloFresh Boxen, met in elke box drie maaltijden voor maximaal vier personen. Dat zijn dus twaalf maaltijden per persoon. Dan hoef je niet te bedenken wat je gezonde maaltijd wordt én je hoeft niet naar de supermarkt om alles in huis te halen.

Winnen: maaltijdboxen van HelloFresh

Mocht je HelloFresh nog niet kennen: dat is een maaltijdboxleverancier die lekkere recepten verzint, de ingredi√ęnten daarvoor bij elkaar zoekt √©n het bij je thuis bezorgt. Het enige dat jij dus hoeft te doen, is koken.

Als je wint, krijg je een speciale code waarmee je de boxen kunt aanvragen. Nadat je door je gratis boxen heen bent, stopt het abonnement automatisch. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je per ongeluk betaalt voor iets waar je niet op berekend bent.

Meedoen

Jij wil vast en zeker ook die lekkere HelloFresh-maaltijden thuisbezorgd krijgen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 24 januari, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

