Dit zijn de 5 podcast-tips van… Vincent Bijlo

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Vincent Bijlo.

Vincent Bijlo is cabaretier, schrijver, columnist en podcastmaker. Hij won als cabaretier in 1988 de publieks- en persoonlijkheidsprijs op het Leids cabaretfestival. Zijn eerste roman verscheen tien jaar later, waarna er nog drie volgden. Verder is hij columnist voor NRC.

De 5 podcast-tips van Vincent Bijlo:

1. Leven met Reve

Gerard Reve, onze grote homoseksuele volksschrijver, was ooit getrouwd met dichteres Hanny Michaelis. In deze podcast bezoekt Michaelis, gespeeld door Olga Zuiderhoek, Reve, die vertolkt wordt door Gijs Scholten van Asschat. Het hoorspel is een mooie inleiding in werk en denkbeelden van de in 2006 overleden auteur. Audiotheater, zeer geschikt voor een lockdown.

2. Geen Kleine Man

Audiocollectief Schik is een begrip onder podcastluisteraars. De eerste podcastreeks die ze maakten, Bob, behoort tot de klassiekers. Geen Kleine Man bestaat uit 5 verhalende audiodocumentaires en 5 (gratis) bonusafleveringen over de vrouw, die door de medische wetenschap vaak wordt behandeld als kleine man. De man is de maatstaf in de medische wetenschap, dat leidt tot veel onnodig leed. Deze podcast zou verplichte stof moeten zijn voor alle studenten Geneeskunde. Overigens, de leerstof is allesbehalve saai.

3. Berlijn, het verhaal van de muur

Het verhaal van Berlijn, dacht ik, dat ken ik nou wel eens een keer, tot ik deze podcast ging beluisteren. De makers nemen je mee naar de gespleten stad uit de tweede helft van de vorige eeuw. Ga er lekker voor zitten en reis terug in de geschiedenis en hoor wat voor absurde gevolgen het met een muur doormidden splijten van de stad had. Beleef de geschiedenis van kapitalisme tegenover communisme, van wij en zij, van goed en kwaad en van kwaad tot erger.

4. Pakhuis Nostalgia

Ik heb nog nooit zoveel 78-toerenplaten gehoord als in deze podcast. Ik hou eigenlijk niet zo van nostalgie, althans, niet van de vroeger-was-alles-beternostalgie. Deze nostalgie is anders. We horen stemmen uit het verleden, de doden zingen en spreken tot ons, we worden deelgenoot van een prachtige verzameling oud geluid en muziek.

5. Marhaba met Mariska en Afief

Deze podcast is een brug tussen Nederlands en Arabisch. Afief, Syriër, 6 jaar in Nederland, en Mariska, Nederlandse van geboorte, bespreken in korte, bondige afleveringen onderwerpen als kerst, wanneer voel je je een Nederlander, meertaligheid en fouten maken mag. We horen over veroordelen, vooroordelen en oordelen. De toon is los en luchtig, we leren veel zonder dat we denken te leren.