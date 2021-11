Veel vragen over coronapas tijdens coronadebat en toch buiten sporten zonder QR-code

De persconferentie van afgelopen dinsdag maakt behoorlijk wat tongen los, ook in De Tweede Kamer. Gister debatteerden de Kamer urenlang over nieuwe coronamaatregelen waaronder de QR-code en mondkapjes. Echt blij worden de kamerleden niet van de nieuwe regels, maar het is niet anders volgens hen. Wel besloot men gister tijdens het coronadebat dat voor buitensporten toch geen QR-code nodig is.

Vooral de inzet van de coronapas blijkt een onderwerp om nog over te discussiëren. Zo zijn partijen als SP, DENK, JA21, SGP, FvD en PVV tegen het gebruik van de QR-codes. DENK en FvD haalde fel uit naar Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Maar volgens andere politieke partijen zijn strengere maatregelen toch echt nodig om de zorg te ontlasten. Ook de ChristenUnie, die eerder nog tegen de coronapas stemde in de horeca en cultuursector, gaat dit keer mee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moties over afschaffen #coronatoegangsbewijs, structureel fors investeren in de zorg, geld voor asiel besteden aan de zorg, financiële compensatie voor de horeca en inzet Rijksrecherche voor onderzoek naar het lekken door het kabinet.#coronadebat #Wilders #coronapas pic.twitter.com/yx1wKJNSqD — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 3, 2021

Politieke partijen vraagtekens bij QR-code tijdens coronadebat

Verschillende partijen plaatsen vraagtekens bij de effectiviteit van de coronapas. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld wil dat het kabinet beter laat onderzoeken welk effect de toegangspas precies heeft op het beperken van de coronabesmettingen. En Volgens SP-kamerlid Jasper Hijink moet „je niet blind staren op die inzet van toegangsbewijzen”. Volgens de SP’er heeft de coronapas niet direct geleid tot het beheersen van de besmettingen of aangezet tot meer vaccinaties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het kabinet zet vol in op coronatoegangsbewijzen om het virus in te dammen. De vraag is voor mij of dat wel effectief is. Nu weten we er in ieder geval te weinig van. Daarom dring ik aan op (praktijk)onderzoek. Zodat we effectiviteit en proportionaliteit kunnen controleren! — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) November 3, 2021

PvdA’er Attje Kuiken vraagt zich af: „Hoe wordt het effect van de coronapas gemeten? Wetenschappelijk gezien is dat dun. Dat is gewoon een feit. Dat moet en kan ook echt anders” En ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie heeft vragen over de effectiviteit van de pas.

Geen coronapas voor sporten in de buitenlucht

Uit de persconferentie bleek dat de QR-code ook voor sportactiviteiten geldt. Daar viel ook amateursport in de buitenlucht, zoals voetbalwedstrijden en trainingen, onder. De QR-code zou dan gelden voor alle sporters en publiek vanaf achttien jaar. Van links tot rechts klonk kritiek op het voornemen. Voornamelijk de uitvoering en handhaving riep vragen. Uiteindelijk dwong de Tweede Kamer af dat deze regel komt te vervallen. Mensen die naar binnen willen voor bijvoorbeeld een toiletbezoek, zullen wel nog een QR-code moeten tonen. Dit geldt ook voor het gebruik van een kleedkamer of de kantine.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, sprak woensdag ook al uit dat hij zich zorgen maakte over de uitvoering van de QR-code bij buitensport. „Niet elk sportpark is afgesloten. Bij een sportterrein lopen jong en oud door elkaar, dat is voor een vrijwilligersorganisatie lastig te controleren. Dat kunnen wij niet repareren door er boa’s of godbetert politie op af te sturen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Grotendeels mee eens Bob maar om een QR code te moeten hebben om te kunnen (buiten) sporten kan er bij mij echt niet in. Werkt averechts en heeft vergaande gevolgen voor de gezondheid voor velen! https://t.co/suuyIRRfCV — LouisLaros (@Lowietje73) November 3, 2021

QR-code in winkels en op werkvloer

Het kabinet bereidt momenteel uit voorzorg alvast wetswijzigingen voor. Deze bieden de mogelijkheid dat werkgevers in bepaalde sectoren hun medewerkers om een QR-code kunnen vragen. Ook wordt er gekeken naar een regionale invoering van de coronapas in niet-essentiële winkels.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries diende tijdens het nachtelijk debat een motie in voor een parlementaire enquête naar het coronabeleid. De meerderheid van de Kamer steunde haar verzoek. De enquête is een van de zwaarste middelen die de Tweede Kamer kan inzetten. Het onderzoek zal zich richten op de rol van „kabinet, parlement en andere betrokken instanties”. Momenteel worden parlementaire enquêtes voorbereid naar de gaswinning in Groningen en het fraudebeleid van de overheid, in het licht van het toeslagenschandaal.