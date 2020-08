Amerika zet zich schrap: orkaan Laura nu ‘extreem gevaarlijk’

De orkaan Laura is opgeschaald naar de extreem gevaarlijke categorie 4. Amerikanen zetten zich schrap en nemen maatregelen.

Orkaan Laura richt volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) straks rampzalige schade aan langs de kusten van Texas en vooral Louisiana. Daar is al 620.000 bewoners te verstaan gegeven dat ze moeten vertrekken naar het binnenland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We are praying for your safety. "Hurricane Laura upgraded to 'extremely dangerous' Category 4 storm by US National Hurricane Center" https://t.co/2Mph7QF62h — AppleGirl 🐾 (@DSSdeltona) August 26, 2020

Orkaan Laura gaat enorme schade veroorzaken

De orkaan wordt donderdagmorgen Nederlandse tijd verwacht langs een kustlijn tussen Port Arthur in het oosten van Texas en ten zuiden van Lafayette in Louisiana met windsnelheden die kunnen oplopen tot meer dan 230 kilometer per uur. Aangenomen wordt dat de orkaan tot diep landinwaarts, mogelijk tot bijna 50 kilometer actief blijft en enorme schade veroorzaakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

If you are in the path of Hurricane Laura, please be safe. Follow evacuation orders if they are given. Sending good thoughts. — Rachel (@adventurousrae) August 26, 2020

Langs de kust kan het waterpeil 6 meter hoger worden. Het district van of de ‘county’ Cameron Parish, een gebied langs de kust van Louisiana van grofweg 45 bij 120 kilometer groot, loopt volgens het NHC naar verwachting onder water. Volgens waarnemers liggen er gelukkig geen grote steden.

Slachtoffers in Haïti en Dominicaanse Republiek

Als tropische stormen heeft Laura (samen met nog een storm, Marco) in Haïti en de Dominicaanse Republiek deze week aan dertien mensen het leven gekost. Marco had eerst orkaankracht, maar zwakte maandag dermate af dat het nu weer een tropische storm is. De verwachting was dat Laura juist aan kracht zou winnen tot een orkaan en dat is waarheid geworden.

Door de stormen liepen huizen op de eilanden onder water, raakten dorpen afgesneden van de buitenwereld en kwamen meer dan een miljoen Dominicanen zonder stroom te zitten. Energiemaatschappijen hebben de winning van olie en gas in de Golf van Mexico stilgelegd vanwege het onstuimige weer.

Voorbereid op orkaan Laura

De Amerikaanse staten Texas en Louisiana zetten zich vooral schrap voor orkaan Laura. „We moeten voorbereid zijn”, zei gouverneur Greg Abbott van Texas. Op sommige plekken werden mensen geëvacueerd. In Texas zijn opvangplaatsen ingericht, met voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus. Abbott roept gezinnen op om naar hotels of motels te gaan zodat ze contact met anderen kunnen vermijden.

Lees ook: Regen, regen, regen! Laatste zomerweek en weekend vallen in het water