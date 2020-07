Ken je deze podcasts al? #35 Waargebeurd

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week voor Metro Nieuws vijf luisterwaardige podcasts. Ditmaal: waargebeurd

Virusverhalen

In deze podcast komen we achter de voordeur, voorbij de quarantaine-linten van het verpleeghuis en in het thuisklasje. We horen hoe mensen elkaar toch proberen te bereiken en elkaar een hart onder de riem steken. Maar ook hoe het soms mis gaat. Een podcast over actuele zaken, die in juni x de Zilveren Reissmicrofoon 2020 ontving voor haar hoogstaande kwaliteit.

De Kostgangers



Een podcast over de wereld van wetenschap, kunst en economie. Een zeer gevarieerde podcastsreeks, waarin de mensenrechten in Azerbeidzjan worden besproken, maar ook de huidige situatie van Hongarije 30 jaar na de val van het IJzeren Gordijn en De kunst van het luisteren.

Tijdgeest

In deze VPRO-podcastserie merkwaardige misvattingen, choquerende plannen en achterhaalde overtuigingen uit het verleden aan bod. Zoals het lesbisch-zijn als dé ultieme strategie tegen de vrouwenonderdrukking begin jaren zeventig. Het plan om het Chinese schrift af te schaffen en in te ruilen voor een alfabet. Maar ook de Nederlander Bernelot Moens, die begin van vorige eeuw verkondigde dat hij Darwins evolutietheorie wilde bewijzen, middels de ‘kunstmatige bevruchting van apen met sperma van mensen.’ Een plan dat tot grote ophef leidt in een toen nog diepreligieus Nederland.

MakersRadio

MakersRadio is een podcast met non-fictie verhalen op het snijvlak van wetenschap en cultuur. Overbevolking versus klimaat, het veranderende leven van de oorspronkelijke bewoners van Amerika en de vraag of kunst altijd haar waarde behoud, zijn enkele thema’s die in deze podcastserie worden besproken



Hoe is het om in een gevangenis te leven? Dat vroeg RTV Drenthe verslaggever Marjolein Knol zich af. Ze liep een jaar mee in gevangenis Esserheem in het Drentse Veenhuizen. Daar sprak ze verschillende (lang)gestraften en bewaarders. Zij vertellen over de ongeschreven regels, het missen van familie de invloed van politiek op het gevangeniswezen, maar ook het verhaal achter hun gevangenschap.

