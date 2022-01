Dit is het salaris van minister-president Mark Rutte

Ook altijd zo nieuwsgierig naar wat andere mensen verdienen? Dan ben je waarschijnlijk helemaal benieuwd naar wat de baas van Nederland elke maand op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt. Dit is het salaris van minister-president Mark Rutte.

Het verbaast je waarschijnlijk niets dat Mark Rutte een behoorlijk bedrag verdient. Met verantwoordelijkheden komt meestal ook geld. Toch verdient de minister-president een stuk minder dan de CEO van een bedrijf.

Als minister-president ben je eindverantwoordelijk voor een land. Toch krijg je evenveel betaald als de rest van de ministers. Het bruto jaarsalaris van Mark Rutte ligt dit jaar daarom op 175.548 euro. Dat is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, maar exclusief de vaste jaarlijkse onkostenvergoeding van 9.250 euro.

Zowel de minister-president als de ministers ontvangen volgens Parlement.com een bruto maandsalaris van 12.578,72 euro. Als we een snelle rekensom maken, komt dat uit op:

2.902 euro per week;

414 euro per dag

Een behoorlijk bedrag, maar niet zo behoorlijk als je zou verdienen wanneer je de baas bent van een bedrijf. Ter vergelijking: Frans Muller, de CEO van Ahold Delhaize, verdiende in 2020 bijvoorbeeld ruim 6 miljoen euro. Alan Jope, de CEO van Unilever, krijgt een totale beloning van 4,9 miljoen.

Daar komt ook nog eens bij dat het bovenstaande maandsalaris een bruto bedrag is. In een interview met WNL, naar aanleiding van de verkiezingen in maart vorig jaar, vertelde Mark Rutte wat hij netto per maand op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven. Dat gaat om 7.300 of 7.400 euro. ‚ÄěDaar zit alles in, ook onkostenvergoedingen en alle toestanden”, zei hij toen.

In hetzelfde interview geeft hij toe dat dit (nog steeds) een enorm bedrag is. Toch hoef je niet per se jaloers te zijn op het salaris van de minister-president. Werkweken van 40 uren zijn, zeker in tijden van corona, eerder uitzondering dan regel.

Dit artikel verscheen eerder bij onze collega’s van Manners.nl.