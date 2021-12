James Blunt heeft vrede met kritiek op zijn muziek

Zeventien jaar geleden maakte de wereld kennis met James Blunt. De Britse zanger vindt de isolatie van de pandemie een geschikt moment om terug te blikken op zijn zangcarrière tot nu toe en de bijbehorende kritiek. „Het internet is er om te lachen om dingen en om jezelf.”

Nadat James Blunt zijn legeroutfit in oktober 2002 aan de wilgen hangt, ontpopt de Engelsman zich krap twee jaar later tot een zoetgevooisde singer-songwriter. In de zomer van 2005 scoort hij een gigahit met You’re Beautiful, afkomstig van zijn debuutplaat Back To Bedlam. In de jaren daarna volgen nog hits als Goodbye My Lover, Wisemen, 1973 en Stay The Night. Al die singles zijn verzameld op de dubbel-cd The Stars Beneath My Feet (2004-2021), plus nog eens vier nieuwe tracks. Zeventien jaar is echter een ongebruikelijk jubileum, dus waarom komt James Blunt uitgerekend nu met een Best Of-album op de proppen? „Ik geloof dat platendeals normaal gesproken voor zo’n vijf albums zijn, maar gaandeweg werd mijn contract verlegd naar zes albums”, vertelt hij vanuit een riante kamer in zijn oude Engelse landhuis.

„Op een gegeven moment zei mijn platenfirma: ‘Zullen we een Greatest Hits-plaat uitbrengen voordat we je contract verlengen?’ De timing was perfect, want we zitten middenin een pandemie. Ik moest mijn tournee vorig jaar annuleren. Ik was indertijd in Duitsland en werd naar huis gestuurd. Het was de eerste keer in zeventien jaar dat ik stopte met werken, reizen en touren. Dat gaf me tijd om te reflecteren op die voorgaande zeventien jaar. Mijn label gaf me de kans om niet zomaar mijn twintig meest gestreamde nummers op Spotify op cd te zetten, maar om de beste versies van mijn favoriete liedjes te kiezen.” Zo zijn enkele studio-opnames vervangen door live-versies. „Sommige songs komen in de studio niet helemaal uit de verf, maar als ik ze live zing, zijn ze perfect, want dan weet ik de sfeer goed te vangen. Dat maakt deze Greatest Hits-plaat bijzonder voor mij.”

Platencontract verlengd

Daarnaast staan er liedjes op deze dubbelaar die mensen misschien gemist hebben. „Een goed voorbeeld is het nummer Smoke Signals, dat enkel op een special edition van een album stond. Wie koopt er nou een special edition van een cd? Die zijn er alleen maar zodat een platenfirma een album nog even volledig uit kan melken vlak voor de feestdagen, maar weinig mensen horen zo’n nummer uiteindelijk. Daarom heb ik die op deze Greatest Hits-cd gezet.” Vaak komt zo’n verzamelalbum uit wanneer een artiest een platenfirma verlaat. „Ik heb vorige week een nieuwe deal bij mijn platenmaatschappij getekend, dus het goede nieuws is dat ik nog steeds een baan heb. Hoewel dat wellicht beangstigend is voor sommige mensen.” Om hoeveel albums het exact gaat, doet de zanger niet uit de doeken. „Een aantal platen. Ik zie wel hoe ver ik kom.”

De hoesfoto van The Stars Beneath My Feet (2004-2021) is opmerkelijk, want we zien James Blunt daarop afgebeeld met een legerhelm. Het is daarentegen niet dezelfde helm die hij droeg tijdens zijn diensttijd. „Het is een Amerikaanse helm, die ik geleend heb voor een fotoshoot. Amerikaanse uniforms zien er zoveel beter uit. Die foto somt mijn carrière goed op.” De helm is gedecoreerd met allerlei symbolen, waaronder het familiewapen van Blunt. Hij toont zijn gouden zegelring, waarin het familiewapen is gegraveerd. „Het is een zon met een banier eronder.” Blunt kijkt rond in de antiek ingerichte kamer. „Ik kom uit een rare familie die allemaal historische dingen bewaren, zoals medailles en dat schilderij achter mij”, zegt hij wijzend naar een enorm achttiende eeuws kunstwerk met daarop een man in een rood uniform en een witte pruik op. „Hij is op de een of andere manier aan mij verwant. Toen zag de familie er nog wat beter uit dan nu het geval is.”

Een rotdag als Ed Sheehan hoger in de charts staat

Blunt koestert warme herinneringen aan zijn diensttijd. „Het was een waanzinnige ervaring, maar ik heb ook vreselijke dingen meegemaakt”, vertelt hij refererend aan de periode in Kosovo. „Je leert de wereld zo echt kennen. Het zet je ook met beide voeten op de grond. Als ik een keer een rotdag heb omdat Ed Sheehan boven mij in de hitlijsten staat, kan ik dat relativeren. Ik besef dat ik heel veel geluk heb, terwijl mijn vrienden die wel nog in het leger zitten het veel zwaarder hebben dan ik.” Het zijn ervaringen die voor altijd bij hem blijven, stelt hij. „Iedereen die nu met mij werkt, zal beamen dat het leger een stevige invloed op mij heeft uitgeoefend. Mijn tourbus is super netjes. Een nette tourbus is een blije tourbus. Ik sta te boek als de meest punctuele rock-’n’-roll-artiest, niet als de meest coole.”

De laatste jaren blijven de echt grote hits van James Blunt een beetje uit, al heeft de popartiest wel veel volgers aan zich weten te binden op Twitter. De zanger neemt zichzelf continu in de zeik op het socialmediaplatform. „Mensen zijn echt verschrikkelijk tegen elkaar op het internet. Zo vijandig. De eerste keer dat je dat zelf ondervindt, denk je: ‘Fuck, waarom zijn ze zo?’ Maar je hebt de keuze om te leven in de onlinewereld, waar mensen gemeen tegen elkaar doen, of in de echte wereld, waar de mensen over het algemeen best aardig zijn. Als ik de straat op ga, zijn mensen heel lief voor me en vragen om mijn handtekening. Online vind ik altijd wel iemand die iets negatiefs over me zegt. Je moet wel gek zijn om dat op te zoeken. Ik doe het echter tóch, want ik ben ook wel een beetje gek.”



James Blunt vindt Twitter amusant

Hij probeert zijn fascinatie voor plaaggeesten op het internet te duiden. „Ik bedoel: er zijn mensen die me betalen om me te horen zingen. Ze betalen mij! Ze nemen de auto, de trein of een vliegtuig en huren hotelkamers af om in een ruimte te staan waar ik voor ze zing. Terwijl de mensen die een lullige opmerking over mij op Twitter plaatsen geen enkele moeite ervoor doen. Ze komen het huis niet eens uit. Misschien wonen ze nog wel bij hun ouders. Waarom zou ik aandacht besteden aan een paar negatieve reacties, terwijl er letterlijk duizenden mensen ervoor betalen om mij te zien? Mijn leven is echt heel fijn en ik ga echt enkel online om te lachen om het idee dat mensen iets van mij vinden, terwijl ze me niet kennen, me nooit ontmoet hebben en waarschijnlijk nooit meer dan één liedje van me gehoord hebben. Dat vind ik amusant. Zo iemand kun je toch niet serieus nemen?”

Hij erkent dat Twitter wellicht enige invloed heeft gehad op liedjes die hij in het verleden geschreven heeft. „Schrijf jij als journalist eerlijk en vrijuit of hou je rekening met je publiek en wil je dat ze je cool vinden? Denk je aan je lezers als je iets schrijft of komt het uit je hart? Dat is hetzelfde voor muzikanten. Dat is de nadelige kant van sociale media: je kunt je integriteit verliezen. Je moet als songwriter dingen kunnen zeggen zoals je ze ook tegen jezelf in de spiegel zou zeggen. Mijn eerste plaat heb ik geschreven zonder het idee dat ooit iemand het zou horen. Ik wist niet eens of ik een platencontract zou krijgen. Nu heb ik er vrede mee dat mensen er iets van vinden en dat hoor je terug in mijn liedjes.” 2022 ziet er voor James Blunt veelbelovend uit. „Ik ben opgetogen dat de regering het me volgend jaar toestaat om weer naar buiten te gaan en te touren”, glimlacht hij. „Terug de tourbus in, wat mijn echte huis is. Ik hoop dat ‘ie netjes is.”