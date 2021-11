Frontman verlaat Kensington: ‘Alles meegemaakt wat ik kon meemaken’

De band Kensington gaat, in de huidige vorm, uit elkaar. Frontman Eloi Youssef wil zijn leven niet meer wijden aan de band, zo valt te lezen in een verklaring van de muziekgroep. Ze spreken van een „verschil in toekomstvisie”, de band noemt nadrukkelijk dat er „geen ruzie of onenigheid” is.

Fans van de band kunnen nog een laatste keer afscheid nemen van de groep in de huidige vorm: op 3 en 4 september 2022 spelen ze twee shows in de Ziggo Dome. Alle geplande optredens tot die tijd gaan ook door, schrijft Kensington, maar of dat van het kabinet ook mag, dat valt nog te bezien. Vanavond in de persconferentie kondigen zij waarschijnlijk aan dat evenementen de komende tijd niet door mogen gaan. De eerstvolgende show van Kensington staat gepland op 4 december.



Kensington uit elkaar

Youssef wil zijn leven dus niet meer wijden aan de band. De andere bandleden, Jan Haker, Casper Starreveld en Niles Vandenberg, willen dat wel. In de loop van tijd zullen zij „een nieuwe vorm” voor de band vinden, die al sinds 2005 bestaat. Grote hits zijn onder meer Sorry, Streets en War.

Op zijn eigen Instagrampagina schrijft Youssef dat Kensington „betekenis aan zijn leven” gaf. „Ik heb alles geleerd wat ik kon leren. Ik heb overal opgetreden waar ik wilde optreden. Ik heb alles meegemaakt wat ik mee moest maken. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven.”



Wel bedankt de gehele band hun fans, waarvan er een hele hoop zijn. „We snappen dat dit veel kan zijn om te verwerken voor iedereen die zoveel tijd en liefde in onze band heeft gestoken. We vatten dit zelf ook zeker niet licht op. Het is en blijft een eer om onze muziek met jullie te delen. We hebben de afgelopen 14 jaar waanzinnige en onvergetelijke momenten beleefd en daar zullen we jullie altijd ontzettend dankbaar voor blijven.”

Nieuwe zanger?

Het is zeker niet de eerste keer in de muziekgeschiedenis dat een populaire band de frontman verliest. Maar menig keer resulteerde dat in het compleet opdoeken van de band, zeker als het om zo’n kenmerkende stem als die van Youssef gaat. Het kan echter ook goed uitpakken, zoals bij DI-RECT. Dat was lange tijd een van de grootste bands in Nederland, met als frontman Tim Akkerman. Ook hij had een zeer kenmerkende stem en nam die met zich mee.

Daarop ging de band op zoek naar een andere zanger, die ze vonden in Marcel Veenendaal. En nu nog is de band één van de succesvolste van Nederland, alleen dan met een ander geluid. Staat dat ook in het verschiet voor Kensington?