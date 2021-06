Festival Tomorrowland in moeilijkheden: gaat het nou wel of niet door?

Hoe zit het nu met Tomorrowland? Dat vragen honderden, al dan niet duizenden mensen uit binnen- en buitenland zich af. Het Belgische festival, dat jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt, zou dit jaar eindelijk weer doorgaan. Maar toen kwam gisteren het nieuws naar buiten dat burgemeesters van de Belgische steden Boom en Rumst geen vergunning verlenen. Nu willen de Belgische en Vlaamse regering proberen het dancefestival tóch door te laten gaan.

Tomorrowland, dat jaarlijks ook vele Nederlandse bezoekers trekt, zou eind augustus en begin september plaatsvinden. Maar als het aan de burgemeesters van de twee steden ligt, gaat dat dus niet gebeuren. De politie zou niet de mankracht hebben voor de controles van de coronacertificaten. Bovendien is er volgens de burgemeesters nog geen ministerieel besluit genomen voor evenementen tot 75.000 bezoekers.



Vanochtend was op de radio iemand uit de evenementen branche aan het woord. Toen hem werd gevraagd naar welk evenement hij echt uitkeek zei hij: “Tomorrowland!” 🥴 pic.twitter.com/F0cMhOQsSI — The King (@Wimpie77) June 18, 2021

Tomorrowland: ‘Geen vergunning is een mokerslag’

Gisteren noemde de festivalorganisatie het mislopen van de vergunning een „een mokerslag, zeer hard en onverwacht”. Half mei meldde de Belgische overheid namelijk dat zomerfestivals als Pukkelpop en Tomorrowland wél zouden kunnen doorgaan.

Vanaf 13 augustus mogen, als de coronacijfers het althans toelaten, 5000 tot mogelijk 10.000 deelnemers per festival weer uit hun dak gaan. Dat is flink minder dan voorgaande jaren, toen er steeds rond de 400.000 festivalbezoekers aanwezig waren bij Tomorrowland. Maar voor fans is dit in ieder geval al iets. Er komen wel wat voorwaarden bij, zo moeten bezoekers bij de toegangspoort een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test kunnen laten zien.

Het toestaan van festivals en andere grote evenementen is onderdeel van een ‘zomerplan’ waarmee het Overlegcomité van de zes regeringen stap voor stap België weer van het coronaslot af wil halen.



Regering wil festival door laten gaan

Vandaag zeiden de Belgische en Vlaamse regering dat ze zich niet bij het besluit van de burgemeesters neerleggen. Ze gaan proberen Tomorrowland toch door te laten gaan. De Vlaamse minister Bart Somers is er zelfs „van overtuigd” dat dat gewoon kan. Hij gaat met de burgemeesters praten.

Verantwoordelijk Belgisch minister Annelies Verlinden verzekert de burgemeesters dat de coronaregels er wel degelijk al zijn en het ook toelaten. Ze denkt verder de zorg van het gemeentebestuur, dat de controle van coronacertificaten de politie te veel zou belasten, weg te kunnen nemen. Voor die taak mogen straks ook beveiligers worden ingezet.