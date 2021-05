Dotan is terug: ‘Dankbaar dat verhaal trollenleger bekend is’

Muzikaal gezien is het lang stil geweest rondom zanger en muzikant Dotan. Dat het stil was betekent niet dat hij stil heeft gezeten. Dotan werkte aan zichzelf en zijn nieuwe album Satellites, dat vandaag verschijnt. „Ik wist niet meer of ik wel op een podium wilde staan.”

In de nok van Hotel Jakarta heeft Dotan Dahan een kamer met uitzicht over het IJ en Amsterdam Centraal. Achter de badkamer zit nog een zithoek verstopt die je niet ziet als je binnenkomt. „Ja, we gaan eerst even in bad!”, grapt hij als hij via de badkamer naar het hoekje met het fenomenale uitzicht loopt. Hier heeft hij eerder vandaag al wat interviews gedaan, onder andere met de Duitse radio. „Best bizar hoe ze die technieken hebben opgeschaald, het klonk echt alsof ik daar in de studio was.”

Dotan is terug met album Satellites

De reden voor de interviews is zijn nieuwe album Satellites. De plaat heeft best even op zich laten wachten; maar liefst zeven jaar. „Ja, waarom dat zo lang duurde vraag ik me ook af!”, zegt de 34-jarige singer-songwriter. „Sowieso duurt het best lang bij mij om een album te maken, ik ben niet iemand die de studio ingaat en het binnen een paar maanden heeft staan. En als ik een plaat release, wil ik het gevoel hebben dat ik iets te vertellen heb.” Lachend: „Dat heb ik nu ook wel echt.”

Onverwacht succes met 7 Layers

In 2014 brak de in Jeruzalem geboren Amsterdammer internationaal door met zijn album 7 Layers. De laatste show van de tour in 2015 is in een uitverkocht Ziggo Dome. „Na dat optreden dacht ik: ‘Ik weet het niet, ik weet niet of dit mijn leven is’. Toen heb ik bewust een stap van het podium afgezet en lang nagedacht of ik wel op de voorgrond moet staan.” Begin 2019 pakt hij toch de instrumenten weer op en schrijft hij in twee dagen No Words en Numb. „Toen dacht ik: ‘Oh ja, dit is het’. Ik wist heel duidelijk dat ik een album ging maken.”

Het succes van 7 Layers kwam destijds nogal onverwacht. Dotan heeft dan geen idee wat hem overkomt. „Ik ben ook niet zo begonnen, op een groot podium of in een talentenjacht. Juist in huiskamers en cafés. Ik ben in studio’s gaan werken om het vak te leren. 7 Layers heb ik heel naïef in mijn huiskamer gemaakt, omdat ik een album wilde maken en kijken wat daaruit zou komen.” Dat viel op z’n zachtst gezegd in goede aarde, binnen én buiten Nederland. „Ineens moest ik me aanpassen aan het feit dat mensen op straat weten wie je bent en een mening hebben.”

Satellites Dotan’s muzikale dagboek

De reden om toch weer in de spotlights te stappen met nieuwe muziek, is omdat Dotan „niet zonder kan”. Op Satellites deelt hij bijna als in een dagboek hoe de afgelopen jaren voor hem waren. „No Words gaat over een tijd waarin ik het gevoel had dat ik heel erg disconnected was van alles. Ik was heel erg afgevlakt. Het was heel eenzaam, ik wilde alleen maar die connectie. De laatste song, With You, gaat juist over dat ik het heb gevonden. Alles daartussen is een reis daar naartoe. Ik zing over mijn meest donkere momenten op de plaat, en worstelingen waar ik doorheen ben gegaan. Ik heb mezelf uit een soort dal geschreven.”

Daar gaan luisteraars en critici weer een mening over hebben. „Dat is bijna masochistisch, hè?”, zegt Dotan met een glimlach, terwijl hij wat meer onderuitgezakt in zijn stoel is gaan zitten. „Hier, ga maar luisteren en oordelen. Je bent heel kwetsbaar.” Tot nu toe lijkt de angst ongegrond. „Numb schreef ik na een turbulente periode, het is zo rauw. Maar het landt zelfs goed in een land waar ik nog nooit ben geweest, waar ze misschien niet eens weten waarover ik precies zing.” Hij doelt op Rusland, waar het nummer platina is. „Ze voelen het daar ook. Dat laat mij echt zien hoe krachtig muziek is.”

Ontmanteling ‘trollenleger’ was noodzakelijk

Want die turbulente tijd, daar moeten we het inderdaad nog even over hebben. In 2018 publiceerde de Volkskrant een artikel waaruit bleek dat een deel van Dotans populariteit op sociale media te danken was aan nepaccounts. Een ‘trollenleger’ prees de zanger de hemel in, vroeg liedjes aan op de radio en verspreidde zelfs verzonnen verhalen over de zanger. „Ik ben ooit muziek gaan schrijven als een soort therapie. Dat gevoel van een luisterend oor in de muziek was ik helemaal kwijt.” Dat kwam deels door het plotse succes van 7 Layers. „Ineens waren er allemaal mensen bij betrokken en werd het een soort business. Mensen vertelden mij hoe ik eruit moest zien, hoe ik moest klinken. Juist door op mijn bek te gaan dankzij dat artikel, was de noodzaak weer terug te gaan naar waarom ik ooit muziek ben gaan maken er weer.”

Destijds niet bepaald een prettige periode voor Dotan. „Nu zie ik het echt als een blessing in disguise. Ik zie hoeveel het me heeft gebracht. Het was een soort reset. Dit moest gebeuren om dingen aan te pakken, om met mezelf aan de slag te gaan. Zonder deze gebeurtenis had ik de muziek die ik nu maak nooit kunnen maken. En was ik niet geweest wie ik nu ben. Blij, open. Ik kan nu echt zeggen dat ik er dankbaar voor ben.”

Muziek maken zonder begrenzing

Die verandering in zijn persoonlijke leven, het aan de slag gaan met zichzelf, is terug te horen op Satellites. „Alles moest altijd perfect. Elke zanglijn, elk geluidje. Voor dit album is bijna alles precies zo opgenomen als ik het schreef. Technisch gezien zijn het misschien niet de meest perfecte takes, maar het is precies wat ik voel.” In de studio probeert hij het perfectionisme ook los te laten. „Ik wilde geen begrenzing en alles proberen, alles van mezelf laten zien. Als dat betekent het laten kanten opgaat, laten we dat doen! En dat gaat het ook wel. Van klein naar groots, van geproduceerd naar kaler. Dat zijn allemaal kanten van mij. Dat vind ik heel gaaf, dat het mijn hele persoonlijkheid met alle kleuren daarin laat zien.”

In het nummer Letting Go zingt Dotan over zijn coming out, voor het publiek kwam hij in september 2019 bij Waar is de Mol? uit de kast. „Dat was zo’n bevrijding. Het heeft zoveel veranderd. Het is veel meer dan mijn seksualiteit. Het sijpelt in alles door dat je niet helemaal open kunt zijn. Dat ik nu mijn vriend zijn hand vast kan houden en me niet druk hoef te maken of iemand het ziet, dat verandert alles.” Niet alleen voor hemzelf, ook voor mensen die de uitzending zagen. „Ik kreeg zoveel berichten, ook oudere mannen, die het niet durven. In de Amsterdamse bubbel is het vrij en progressief en vraag je je soms af wie er nog moeite mee heeft. Maar het is helaas nog een worsteling voor heel veel mensen.”

Strijd voor de LGBT-gemeenschap

Het is een onderwerp dat hem aan het hart gaat en waar hij zich over uit wil spreken als het kan. „Toen ik een gouden plaat kreeg in Polen, wilde ik dat moment ook echt aangrijpen om er iets over te zeggen. In Polen is het een hele grimmige situatie. Er zijn LGBT-free zones, wat natuurlijk echt absurd is. Al zijn er een paar mensen die het kracht geeft of die steun voelen als ik er wat over zeg, dat is me echt wat waard. Hetzelfde als het Vaticaan waar ik vorig jaar speelde. Super vet om voor de Paus te mogen spelen, alleen ik vond het eigenlijk misschien bijzonderder dat ik hier open over kon zijn. Dat ik daar mocht staan. Misschien is er een jongen van 15 die er net achter komt dat hij op mannen valt en ziet: hij staat er ook.”

Polen staat overigens ook op de tourlijst van Dotan. „Ik wil die avond een plek creëren waar het veilig en inclusief is. Juist om te laten zien: jullie zijn hier zo welkom. Het maakt niet uit wie of wat je bent.” Ook het niet bepaald LGBT-vriendelijke Rusland staat op zijn wensenlijst om te touren, Dotans muziek doet het goed in het land. „Daar ga ik heen en ik ga daar open zijn. Het benoemen. Met de risico’s. Ja, dat vind ik eng. Mijn vader zei: je moet er echt mee uitkijken. Maar het is een groter goed waar ik voor vecht.”