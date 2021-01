Bijna Slimste Mens Emma Wortelboer leert ons nu alles over seks

Voorlopig gaat Emma Wortelboer nog wel even door het leven als Bijna Slimste Mens. Maar zondag is er weer eigen televisiewerk aan de winkel: De Spuiten en Slikken Sekstest 2021.

Wat was ze goed in De Slimste Mens. Emma Wortelboer (24) werd vorige week de jongste finalist uit de geschiedenis van de kennisquiz. Dat cabaretier Andries Tunru vechtend tegen de klok op het trefwoord ‘gravinfluencer’ kwam, was ongelooflijk. Het betekende echter brons voor Emma. De allesbeslissende finale werd uiteindelijk een prooi voor feestzanger Snollebollekes, oftewel Rob Kemps.

Sekstest met Emma Wortelboer

Ze is er nog amper van bekomen, of er staat alweer een volgende uitdaging voor de deur. BNNVARA zendt vanavond De Spuiten en Slikken Sekstest uit. Emma Wortelboer presenteert deze tussen-de-lakens-test met Dzifa Kusenuh en Jurre Geluk. Zij gaan op sexpeditie met BN’ers als zangeres Leona Philippo, presentator / zanger Koen Kardashian, de YouTubers Nienke Plas en Jessie Maya, presentator Eva Eikhout en rapper Poke. Via 25 vragen ontdekken zij in de studio en een zoom-publiek in eigen huis, alles over de seks in de breedste zin. Over je eigen lichaam en dat van een ander. Over het beste tijdstip om ‘het’ te doen, over genderidentiteit en over seks in de toekomst. Thuis kun je meespelen en de ‘sexpert van het jaar 2021’ worden.

Emma Wortelboer en de Slimste Mens

Maar nog even terug naar die Slimste Mens, nu Metro Emma toch aan de telefoon heeft. Veel kijkers – de finale trok meer dan 3 miljoen mensen – vonden haar een leuke kandidate en spraken op sociale media met waardering over haar kennis. Emma Wortelboer heeft met haar overtuigende deelname een nieuw blik Nederlanders opengetrokken die haar herkennen op straat. Terugkijkend: „Dit was de beste PR ever. Iedereen leefde heel erg mee. Dat er veel kennis in mijn hoofd zit opgeslagen, dat wist ik natuurlijk wel. Maar dat het er ook uit kwam, was wel een verrassing. Ik heb een spelletjesbrein en kan snel schakelen. En je moet een beetje geluk hebben en een engeltje op je schouder. Voor hetzelfde geld had ik die vraag over fucking Swiebertje gehad. Dan had ik met mijn mond vol tanden gezeten.”

Op Instagram ging Emma creatief om met de 8 foto’s-zelfde-thema-categorie van De Slimste Mens:



Uithaal bij het Songfestival

BNNVARA-kijkers kenden haar natuurlijk van Spuiten en Slikken (‘vier jaar alweer’), 3 op Reis Midweek en Emma’s Peepshow. Van het feit dat zij namens Nederland de punten mocht uitspreken tijdens het Eurovisie Songfestival. En al helemaal van die legendarische gierende uithaal toen ‘onze’ Duncan Laurence in 2019 won. Het voorlezen van die punten beschouwde ze destijds als het hoogtepunt uit haar bestaan. „Eigenlijk nu nog steeds, haha.”

Maar goed, die gravinfluencer dus. Die kostte haar de titel. Een trefwoord dat hoorde bij gravin Eloise, dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. Emma: „Dat lag ergens opgeslagen in het robotbrein van Andries, denk ik. Daar kon ook niéts tegen inbrengen. Het was out of my hand en ik voel me er dus niet zuur over. Als ik het nu zelf had verkloot… Ik schrok wel! Maar dat is ook het spelletje. Ik heb op die manier ook een paar keer de dagwinst behaald. En Rob Kemps? Een topgast, die totaal overtuigde in de finale.”

Direct na De Slimste Mens verscheen een clip van de twee finalisten op YouTube. Dat was het nummer Samen Zijn van Willeke Alberti, een antwoord waarmee Rob Kemps de grote winnaar werd. In de clip zie je dat Emma Wortelboer belt en Andries Tunru haar wegdrukt. Haar gezicht en een telefoonnummer staan in beeld. Emma: „Ja, dat was wat. Het nummer bleek van iemand te zijn die meehielp bij de opnames. Maar ik kreeg heel veel berichtjes. Zo van ‘je nummer staat online’ en ‘pas op Emma!’.”

Alles aannemen van Emma Wortelboer

Maar het is weer tijd voor een volgend project. De Spuiten en Slikken Sekstest dus, waar Emma voor de derde keer bij is. Als Bijna Slimste Mens kunnen we alle kennis die zij gaat delen moeiteloos aannemen natuurlijk. „Da’s ergens een beetje ongemakkelijk”, zegt ze zelf. „Ik moet op m’n tellen letten, haha. De Sekstest is ook weer een quiz. Maar dan helemaal over seks, over seks in 2021 en wat dat allemaal betekent. Alle dingen die je bij seksuele voorlichting niet hebt geleerd, die brengen wij je in één avond bij. Zo kun je weer een jaartje verder.”

Haar eigen seksuele voorlichting vond Emma Wortelboer ‘karig’. „Ik had zelden zin om er met mijn ouders over te praten. Op school kreeg ik wel het biologische verhaal over voortplanting. Zo van de penis gaat in de vagina. Zo doe je een condoom om en zo doe je het veilig. Als jongere heb je nog geen idee van de mogelijkheden en ervaring is natuurlijk een van de betere leermeesters. Maar op zich is het fijn om te horen wat er allemaal nog meer kan. En over geaardheid en seksuele voorkeuren. Voorlichting is toegespitst op heteroseks en heel klinisch en biologisch. Dingen moeten vanaf het begin af aan normaal worden gemaakt. Dat vind ik bij seksuele voorlichting essentieel. Als je je apart voelt, kan het anders vervelende situaties voor jezelf opleveren. Dat is onnodig, dus openheid moet er zijn. Al kan ik me ook goed voorstellen dat niet iedere biologieleraar zin heeft om aan een puberende klas uit te leggen hoe je moet vingeren. Dat is wat te veel gevraagd… Maar goed, laat De Sekstest dan een mooi begin zijn. Bijspijkeren gegarandeerd.”

Voorlichting door Spuiten en Slikken

„Met Spuiten en Slikken maken we al jaren voorlichtingsvideo’s”, vervolgt Emma Wortelboer. „Op YouTube wordt dat door een jonge doelgroep heel goed bekeken. De test op tv is zondag wat breder. Het is niet alleen ‘zo doe je dit, zo doe je dat’, maar het is ook actueel en maatschappelijk. En we hebben het ook over het seksleven van de BN’ers die aanschuiven natuurlijk.”

In De Spuiten en Slikken Sekstest komen ook zaken als het vieren van de vagina en het maken van superspermasmoothies aan bod (‘verbetert de kwaliteit van het zaad’). Dat neigt snel naar ‘plat’ te gaan, maar da’s zeker de bedoeling niet. Emma: „Zelfs boobsgasms komen aan bod, dat je een orgasme kunt krijgen door alleen maar aan je tepels te zitten. Wist ik ook niet, hoor! Maar je leert echt wel iets van de test. Onze BN’ers zijn best thuis in de wereld van de seks, maar ik kan je vertellen dat ze verdomd moeite met de vragen hebben. Het is een pittig testje. Eentje die tot de verbeelding spreekt met leuke invalshoeken. Ik denk dat ik een stuk of 17 van de 25 vragen goed zou hebben als ik zelf meespeelde.”

Nieuwe dingen over seks leren

Ook Emma Wortelboer leerde nieuwe dingen over seks. „Tijdens de voorbereiding, ja. Door mijn jaren bij Spuiten en Slikken zou je verwachten dat ik alles wel een keer zou hebben gehoord en gezien. Seks is echter niet iets wat vaststaat, seks verandert elke keer weer. Deze keer hebben we het bijvoorbeeld over naaktfoto’s en hoe je die het beste kunt beschermen. En over vibrators die werkelijk van alles kunnen en vijf jaar geleden nog niet bestonden. Het gaat momenteel ook over genderidentiteit en seksuele voorkeuren. Die discussie was twee jaar terug ook nog heel anders. Zo raken we er gelukkig nooit over uit gepraat.”

Dat geldt net zo goed voor Emma Wortelboer zelf. „Ja hoor. Het voelt voor sommige mensen vaak ongemakkelijk en is het gevoelig of privé. Ik vind het dan leuk om naar te vragen, omdat het veel los maakt. Ik ben wel en beetje nieuwsgierig over ‘hoe doe jij dat nou’. Er zijn namelijk honderd manieren om seks te hebben en iedereen heef zo z’n voorkeur. Je kunt honderd vragen stellen en je krijgt honderd verschillende antwoorden. Dat vind ik interessant. Dat is bij andere onderwerpen toch anders.”

‘Ik ben maar gewoon Emma Wortelboer’

Kijken dus zondag, als je nog wat over seks wilt leren. Emma praat ons met haar collega’s in elk geval bij. Wie weet herkennen nóg meer mensen haar dan op straat. „Door De Slimste Mens leek het wel of ik voor het Nederlands elftal uitkom ofzo. Het is gelukkig positief en leuk. En ach, misschien schrik ik binnenkort weer een paar mensen af, haha. Gestaar vind ik wel wat ongemakkelijk trouwens. Maar ja, dat doe ik ook wel als ik een bekend persoon zie en wil checken of ik het nou goed heb of niet. Het is bijzonder en ik denk dan eerst dat ik iets op mijn gezicht heb zitten. Maar hé, ik ben gewoon maar Emma Wortelboer.” Wel een gewone Emma die bijna De Slimste Mens was, kan ze tegenwoordig echter toevoegen.

De Spuiten en Slikken Sekstest is vanavond (zondag 31 januari) om 20.00 uur bij BNNVARA op NPO3 te zien.

