Parels voor de 41 EuroVisie-filmpjes stromen binnen: ‘Alle hoeken en gaten!’

Vanmorgen deed de organisatie van het Eurovisie Songfestival een oproep aan regio’s en gemeenten: geef jullie (nog onontdekte) parels door. En daar wordt al flink gehoor aan gegeven.

„Ze komen uit alle hoeken en gaten, Nederland komt al behoorlijk in actie.” Gerben Bakker is al snel even door de inzendingen tot nu toe gegaan en is nu al een tevreden Head of Show. „Ik weet niet alle details, maar ik heb al wel gezien dat ze uit alle regio’s komen. Het stelt me gerust dat heel Nederland meedenkt.” Een heel kleine greep: Kunstwerken met reuzenkonijnen –„ik moet nog even goed kijken waar die precies staan, maar ze zagen er leuk uit”, een paar uit Deventer, „en ook Friesland is heel actief.”

Kortom: het leeft. „Ik heb goede hoop dat we straks alle 180 miljoen TV-kijkers een heel goed beeld van Nederland geven. En dat ook Nederlanders zelf denken: wauw, ook dít is Nederland.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Creatief op scherp

Vorig jaar werden groepen en verenigingen gezocht om een Songfestival-artiest te ontvangen. Omdat het nu niet zeker is of de artiest ook daadwerkelijk kan afreizen naar Nederland voor opnames van de postcard, kiest de organisatie nu voor een ander concept. „Deze tijd heeft ons op scherp gezet. Natuurlijk was het slikken toen het niet doorging in de originele vorm en hebben we sommige onderdelen opnieuw tegen het licht moeten houden. Ik durf dan ook met zekerheid te zeggen dat we creatief sterker uit de strijd zijn gekomen.”

Postcards

De artiesten worden in 2021 aan het publiek voorgesteld door middel van beelden die in het eigen land zijn opgenomen. „Deze beelden laten we zien op het raamwerk van een zogenaamd Tiny House. Dat huisje bouwen we steeds op een andere plek in Nederland op.” Ze gaan 41 Postcards maken, of introductiefilmpjes, en natuurlijk mogen de Nederlandse clichés, veelal natuurplaatjes, of pláátjes van natuur, niet ontbreken. Bollenvelden, de kustlijn, windmolens, „je kent ze wel.” Maar dan zijn er nog steeds meer dan genoeg Postcards over om ook de andere kanten van ons land te laten zien. „Verrassend” en „diversiteit” staan hoog in het EuroVisie-vaandel, licht Bakker toe. „We willen dat de kijker straks een rijk en compleet beeld krijgt. Dus we gaan ook de metropolitische en urban kant belichten.”

Lees ook: Het is adventskalender-maand: 10 opvallende op een rij, van seksspeeltjes tot pindakaas en Overijssel



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor het Eurovisie @Songfestival van 2021 introduceren we de 41 deelnemers door ze allemaal een thuis te geven in Nederland — 41 tiny glass houses, op unieke plekken in ons land. Inwoners en gemeenten kunnen zich tot 31 december aanmelden! #OpenUp https://t.co/uxcxKsweek — Sietse Bakker (@SietseBakker) December 1, 2020

Holterberg Tukkerland

De organisatie hoopt op nog onontdekte parels. Kent hij er zelf overigens ook wel een aantal van. Bakker, die opgroeide op een boerderij in Salland, wandelde onlangs nog door de Holterberg. „Je weet gewoon niet wat je daar ziet, zo prachtig…”, blikt hij met een grote glimlach terug, die zelfs door de telefoon heen te horen is. „Je denkt de hele tijd: dit is gewoon buitenland! Maar ook dát is Nederland, en juist dié plekken zoeken we.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Om er nog snel aan toe te voegen dat ze natuurlijk overal rekening houden met de beschermde natuurgebieden, „daar dus geen invasie met de filmcrew.”

De enthousiaste EuroVisie-man ziet wel vaker pareltjes om zich heen, want zeker als je erop gaat letten, poppen ze overal op. Zo ook in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied waar hij woont. „Midden in moderne de woonwijk is een enorme skatebaan gebouwd. Zoiets zou ook supergeschikt zijn!”

Leuk weetje

Nog even een leuk weetje „dat alleen de echte Eurovisie-fans weten” tot besluit. „Wist je dat het concept van de Postcards al in 1970 in Nederland is ontstaan?” Die eerste jaren, of zelfs decennia, stonden de introductiefilmpjes bol van de clichés: Nederlandse artiesten die een harinkje hapten, de Fransman voor de Eiffeltoren. Maar net zoals de muziek door de jaren heen is veranderd, zijn de Postcards dat ook. De clichés zullen blijven blijven, dat maakt het stiekem ook zo lekker nostalgisch, maar wel aangevuld met een heleboel verrassingen. „Dus Nederland, verras ons en meld je aan zodat je straks jouw unieke plekje kunt laten zien aan 180 miljoen TV-kijkers. We gaan voor 41 visuele pareltjes.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

📣 Attentie! Voor de postcards is de organisatie van het Eurovisie Songfestival op zoek naar de mooiste plekjes van Nederland 🇳🇱, waarbij ook een huis centraal staat. Binnenkort kan je jouw woonplaats aanmelden via https://t.co/twSqt0NXnR! #OpenUp #songfestival #ESC2021 — Songfestivalforum.nl (@ESF_FOK) December 1, 2020

Aanmelden

Bijzondere plekken kun je hier aanmelden. Bij voorkeur door de gemeente of de regio zelf. Particuliere ideeën zijn zeker welkom, maar meer kans maken voorstellen die samen met de gemeente worden ingediend. Juist omdat het om een stevige productie gaat, is het gemakkelijker als de gemeente of de regio direct betrokken is.