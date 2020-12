Lowlands gaat voor ‘normaal festival’, programma al bijna rond

„We moeten door”, vindt de organisatie van Lowlands. En dus is de voorbereiding voor het festival in volle gang, waarbij van een ‘normaal muziek- en campingfeest’ wordt uitgegaan.

De programmering van Lowlands is „voor een groot deel rond”, meldde festivalbaas Eric van Eerdenburg in een interview met 3FM. Hij zegt er vanuit te gaan dat zijn populaire festival volgend jaar augustus gewoon doorgaat. Voor wie nu hoopt dat hier alle grote namen op een rij zijn te lezen: helaas, de bekendmaking van de line-up volgt later.

Internationale bands naar Lowlands

De grote vraag onder veel festivalfans op dit moment: je kunt wel een festival organiseren, maar wie gaan daar de optreden? Internationale acts kunnen toch amper op tournee? Wetende dat je je om de paar concerten tien dagen in quarantaine moet – om maar iets te noemen – da’s alles behalve prettig touren. Danny Damman, directeur van de Ziggo Dome in Amsterdam, vertelde vorige week in het Algemeen Dagblad dat hij internationale artiesten niet voor 2022 in Nederland verwacht.

Hier zie je het complete interview van 3FM:

Eric van Eerdenburg hoopt nog op een ander scenario, liet hij op 3FM weten. Het programma bestaat niet alleen uit Nederlandse acts, gaf hij aan op een vraag van presentator en dj Frank van der Lende. „We hebben nu al een heel internationaal programma klaarstaan. We zijn nog wel bezig met boekingen, maar in principe boeken we een heel internationaal programma”, vertelt Van Eerdenburg. „Als het moet, doen we het zonder de bands die niet mogen komen.”

Waarom mogen we wel vliegen?

De festivalbaas baalt: „Wij moesten als eerste dicht en mogen ook als laatst pas weer open. Maar we mogen wel vliegen. Ik vind dat niet uit te leggen… De willekeur en ongelijke behandeling, wind ik me enorm over op.”

De Lowlands-baas benadrukt het belang van het doorgaan van het festival. „We hebben allemaal een jaar drooggestaan zonder feestjes en festivals, we moeten door. Als we mogen, moeten we door”, zegt hij. Ook als er een limiet aan het aantal bezoekers zou zitten. Dan wordt de tent wat kleiner of worden de bezoekers bijvoorbeeld over verschillende weekenden verspreid. „Make Lowlands great again“, sloot hij lachend af.

