Trijntje, Lil Kleine en anderen verzorgen optredens in Olympisch Stadion

Rapper Snelle, Trijntje Oosterhuis, Tino Martin en Lil Kleine zijn enkele Nederlandse artiesten die komende zomer optredens verzorgen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Onder de noemer De Amsterdamse Zomer organiseert producent 4PM Entertainment in de maanden juli en augustus een grote reeks concerten in de buitenlucht.

Er vinden vrijwel dagelijkse meerdere concerten plaats: om 12.00, 16.00 en 20.00 uur. Het eerste optreden is op 11 juli, door Xander de Buisonjé; het laatste concert is op 30 augustus. Andere artiesten in de reeks zijn Glennis Grace, Hans Dulfer, Rolf Sanches en Emma Heesters.

Historische plek

De organisatoren kijken er in ieder geval vol verwachting naar uit. „Hoe uniek is het om op zo’n historische en indrukwekkende plek je favoriete artiest van zo dichtbij live te zien spelen. Dat worden ongetwijfeld memorabele concerten voor de aanwezigen.”

Ook John Ewbank is betrokken bij de organisatie van de concerten. „In deze gekke tijden moet je creatief zijn. Dus zijn we met een aantal partijen in gesprek gegaan hoe we deze zomer toch iets kunnen organiseren, waar zowel de bezoekers als de industrie weer plezier uit kunnen halen. Muziek, verbindt mensen en we zijn blij dat we hier op een coronaproof manier toch invulling aan kunnen geven.”

Extra zomerconcerten

Het volledige programma is te vinden op de website van De Amsterdamse Zomer. Er zullen in de loop van de komende weken nog meer concerten aan de programmering worden toegevoegd. De kaartverkoop is dinsdagavond van start gegaan. Je kan tafels voor 2, 3 of 4 personen reserveren.

De organisatoren zijn er bij de planning nog vanuit gegaan dat er maximaal honderd mensen aanwezig mogen zijn bij de evenementen. Het is nog niet bekend welke invloed de verwachte extra verspoelingen hebben. Vanaf 1 juli zou er namelijk geen maximumcapaciteit meer verbonden zijn aan evenementen. De enige voorwaarde is dat het onderling afstand houden – van anderhalve meter – gewaarborgd blijft.

Restaurant in een reuzenrad

Het is een van de vele vormen van creatief omgaan met de omstandigheden. Zo kan je vanaf 1 juli twee maanden lang dineren in een gigantisch reuzenrad in Den Bosch.

