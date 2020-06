Festivalgevoel 2020: Thuishaven Het Terras grootste terras van Nederland

Hoewel het festivalseizoen bijna volledig in het water is gevallen, betekent dat niet dat festivalorganisatoren stil hebben gezetten. Sterker nog: de organisatie van het populaire Thuishaven bezorgt mensen deze zomer het grootste terras van Nederland met een festivaltouch!

Thuishaven Het Terras is maar liefst 6500 vierkante meter groot; een unicum in het drukke Amsterdam. Het terras opende afgelopen Pinkstermaandag haar deuren voor de eerste keer en vanaf 11 juni is iedereen welkom om van donderdag tot en met zondag te drinken, eten en weg te dromen bij goede muziek. Dichterbij een festivalgevoel ga je deze zomer waarschijnlijk niet komen.

Dronebeelden

Dronebeelden van de opening beloven veel goeds voor het komende ‘Terras-seizoen’, en daar dachten meer mensen zo over: reserveringen voor de eerste dag waren binnen 4 seconden ‘uitverkocht’.

Terras en stadsstrand

Volgens de organisatoren is Thuishaven Het Terras een ideale combinatie tussen een terras en een stadsstrand. Er zijn tafels te reserveren voor 2 tot 4 personen en op het privéterras is plek voor groepen tot 15 man, alles op veilige afstand van elkaar. De hele dag verloopt contactloos: bezoekers bestellen via QR-codes op tafel en halen de bestelling op bij een van de self service-barren.

Organisator Kasper Jorissen is tevreden over de opening. “Maandag kon je zien hoe uitgelaten iedereen was om weer bij elkaar te komen. Er waren een hoop bekende gezichten, maar ook veel nieuwe.” Hij verheugt zich op de nieuwe perspectieven. “Het is Thuishaven, maar dan op zijn kop: een terrein voor alle leeftijden, bekende DJ’s achter de bar – en als het straks een beetje meezit, doen we misschien zelfs af en toe een mini-rave.”

Reserveringen

Reserveringen voor het Terras kunnen online worden gemaakt – al zijn er ook altijd enkele tafels vrij voor mensen die aan komen waaien. Als de zomer het toelaat, is Het Terras open van 12.00 tot 00.15. Bij slecht weer zijn de tafels overdekt; bij goed weer is het terrein ook op maandag, dinsdag of woensdag geopend.

Alles wordt via de Facebookpagina en website van Thuishaven gecommuniceerd.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.