Marmeren tafels nog steeds een grote interieurtrend

Dat marmeren tafels populair zijn, is je vast niet ontgaan. Je ziet ze overal voorbijkomen: in de showroom van je favoriete woonwinkel, in de laatste magazines en in het interieur van vele influencers. Dit item is een echte musthave is geworden.

In dit artikel zie je vijf prachtige marmeren tafels, allemaal met een andere uitstraling of functie. Met dit luxe materiaal kun je namelijk nog alle kanten op! Welke tafel zie jij wel staan in je eigen interieur?

1. Zwarte marmeren sidetable met verfijnde poten

Een tafel met een zwart marmeren blad is stoer en chic tegelijk. Deze sidetable heeft het kenmerkende marmerpatroon met witte lijnen waar iedereen zo gek op is. Het leukste is dat de print nooit exact hetzelfde is. Marmer is namelijk een natuursteen en heeft daarom altijd net weer een andere look. Je haalt dus een uniek meubelstuk in huis.

2. Ronde eettafel met wit marmeren blad

Marmer is ook goed te gebruiken als tafelblad voor de eettafel. Het materiaal is erg sterk en gaat dus lang mee. Op de bovenstaande foto’s zie je een witte marmeren tafel met een neutrale uitstraling. Door de subtiele print oogt het heel tijdloos. Met dit exemplaar volg je de laatste trends, maar ben je er niet snel op uitgekeken.

3. Robuuste eettafel met zwart marmeren blad

Mag het van jou wel wat stoerder? Ga dan voor een donkere marmeren blad met een robuust onderstel. Bijvoorbeeld met zogenaamde U-poten van zwart metaal of hout. Dit zal zeker niet misstaan in een industriële woning met een betonnen vloer. Combineer het natuursteen met een luxe materiaal als fluweel om meer sfeer terug te brengen.

4. Set van 2 witte marmeren salontafels

Een eenvoudige rechthoekige salontafel met zwarte pootjes is altijd een goede aankoop. Door het witte tafelblad met typische marmer look past deze set bij allerlei interieurstijlen. Denk aan een fris Scandinavisch interieur, een hele minimalistische woonkamer of juist een zithoek die op-en-top luxe uitstraalt.

5. Zwarte marmeren salontafel blokken

Ben je niet bang om een echte blikvanger in de woonkamer te zetten? Dan is een blokvormige tafel van marmer een geweldige optie. De vormgeving is robuust en modern, maar door het materiaalgebruik blijft het chic. Je kunt deze cubes gebruiken als salontafel of als leuke bijzettafel met persoonlijke decoratie erop. De mogelijkheden zijn eindeloos!

