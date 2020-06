Aantal doden door coronavirus toegenomen met negen

Nog eens negen mensen zijn overleden aan het coronavirus. Hun overlijden is in de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6053.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met vijf naar 11.813. Het totaal aantal coronagevallen nam met 210 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.461 mensen. Het werkelijke aantal doden en besmettingsgevallen ligt hoger dan het officieel gemelde aantal, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven.

Iedereen laten testen

Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

De cijfers van vandaag zijn daardoor negatiever dan die van gisteren. Toen werden er slechts twee nieuwe doden gemeld en lag het aantal positieve testen op 164. Ook waren er slechts drie nieuwe meldingen van ziekenhuisopnamen.

Minder dan normaal

Uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorige week voor de vierde keer op rij minder mensen waren overleden dan normaal is voor de tijd van het jaar. Naar schatting overleden ongeveer 2740 mensen, zo’n 120 minder dan te verwachten viel als de uitbraak van het nieuwe coronavirus er niet was geweest. Dat strookt ook met de verwachtingen, legde CBS-socioloog Tanja Traag eerder uit. Een deel van de mensen die in de maanden hiervoor zijn overleden aan het nieuwe coronavirus, was onder normale omstandigheden nu overleden.

