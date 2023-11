Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spookachtige onthullingen The Crown 6 veroorzaken nieuwe rel

De eerste vier afleveringen van het nieuwe seizoen The Crown staan inmiddels op Netflix. Maar ook nu zal het laatste seizoen van de koninklijke serie een paar relletjes veroorzaken. En wel hierom.

Toen het vorige seizoen uitkwam, waren fans al verbaasd over de gelijkenissen tussen Elizabeth Debicki en Diana.

* Kleine spoiler-alert, al doen we hier geen plot-onthullingen!

Onthullingen The Crown seizoen 6

Netflix zal eerst een paar brandjes moeten blussen. Wist je dat Diana de Britse koninklijke familie nog altijd de stuipen op het lijf jaagt?

Koninklijke Ghostbusters

Hoewel de hitserie over de seizoenen heen de nodige controverses heeft veroorzaakt, bleef The Crown altijd zo dicht bij het bronmateriaal als mogelijk voor wat uiteindelijk een fictiereeks is. Maar voor het laatste seizoen hebben de makers besloten de bovennatuurlijke kant op te gaan. In de dagen na haar onfortuinlijke dood, verschijnt Prinses Diana in de Netlfix-serie als spook.

Wanneer Charles haar lichaam bezoekt in het mortuarium van Parijs, bedankt ze de Prins in geestelijk vorm. „Bedankt voor hoe je was in het ziekenhuis. Zo rauw, gebroken en knap. Dat neem ik met me mee”, vertelt ze aan haar oude geliefde. „Je weet dat ik zoveel van je hield. Zo diep, zo pijnlijk ook. Dat is nu voorbij… Het zal voor iedereen makkelijker zijn nu ik weg ben.”

Toen de geruchten over haar geestelijke verschijning in The Crown seizoen 6 aan de oppervlakte kwamen, schreeuwden aanhangers van het Britse koningshuis moord en brand. Maar in een verklaring aan The Telegraph probeerden de ghostbusters van Netflix dit spook meteen te verjagen. „Na haar dood verschijnt Diana als onderdeel van een innerlijke dialoog in afzonderlijke scènes met prins Charles en de koningin, die beiden nadenken over hun relatie met de overleden prinses. Deze gevoelige, doordachte en verbeelde gesprekken proberen de diepte van de emotie die werd gevoeld tot leven te brengen.”

Is Diana wel dood?

‘Maar is ze wel in het hiernamaals?’, zullen geestenjagers ongetwijfeld denken. Het fatale auto-ongeluk dat Diana het leven kostte, wordt namelijk niet in beeld gebracht in het laatste seizoen van The Crown. Niet uit respect voor de prinses, maar uit angst voor de reacties van het publiek.

Aan Deadline gaf een insider uit het productieteam van de Netflix-serie daar tekst en uitleg over. „We hebben met angst naar dit punt uitgekeken”, verklaarde de bron tijdens de opnames. „Hoewel we rustig doorgaan met filmen, is het eerlijk om te erkennen dat er een zekere vrees is; iedereen loopt gespannen rond. Alsof er een bom staat te ontploffen.”

The Crown seizoen 6 in twee delen gehakt

Niet Diana, maar The Crown 6. De eerste vier afleveringen van het allerlaatste seizoen staan sinds 16 november op Netflix. Maar de overige zes afleveringen verschijnen pas op 14 december.

