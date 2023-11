Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwssite: Apple stopt advertenties op X om antisemitisme

Apple stopt voorlopig met het adverteren op X in verband met antisemitisme op het socialemediaplatform. Dat meldt nieuwswebsite Axios. Daarmee raakt X steeds meer adverteerders kwijt, want ook technologieconcern IBM en entertainmentbedrijf Lions Gate zijn gestopt met advertenties op het platform.

Eigenaar Elon Musk van X ligt zwaar onder vuur, omdat hij onlangs reageerde op een bericht op X. Daarin stond dat „Joden de haat tegen blanken aanwakkeren”. Musk reageerde met: „Je spreekt de waarheid.”

Apple zou een grote adverteerder zijn op X. Advertenties van de iPhone-maker zouden te zien zijn geweest bij haatzaaiende en antisemitische berichten op het platform.

Onacceptabel

Het Witte Huis veroordeelde de Tesla-topman vrijdag nog om diens „weerzinwekkende promotie” van antisemitisme. Een woordvoerder zei dat die „promotie van antisemitisme en racistische haat in de sterkst mogelijke termen wordt veroordeeld, omdat die indruist tegen de kernwaarden van Amerikanen”.

„We hebben een verantwoordelijkheid om mensen samen te brengen tegen haat en een verplichting om ons uit te spreken tegen iedereen die de waardigheid van zijn mede-Amerikanen aanvalt en de veiligheid van onze gemeenschappen ondermijnt”, aldus de woordvoerder. Hij noemde het „onacceptabel dat zulke leugens worden verspreid”.

Reputatieschade

De uitlatingen van Musk zijn volgens het Witte Huis extra schadelijk gezien de sterk gestegen toename van antisemitische incidenten sinds de aanval van Hamas op Israël vorige maand.

Ook de Europese Commissie stopt voorlopig met adverteren op X om haatzaaiende berichten en nepnieuws die via het kanaal worden verspreid. De commissie vreest voor eigen reputatieschade door advertenties op X.

Kritisch

Investeerders in Tesla hebben zich ook kritisch uitgesproken over Musk, omdat de reputatie van het elektrische automerk geschaad kan worden. Facebook-medeoprichter Dustin Moskovitz roept de miljardair zelfs op om af te treden als Tesla-topman.

Topvrouw Linda Yaccarino van X verklaarde donderdag nog dat er „nergens plaats is in de wereld voor discriminatie en antisemitisme”. „Het is lelijk en fout. Punt uit.”

ANP

Vorige Volgende

Reacties