Rammstein-fans halen opgelucht adem: ‘Niet voor niets afgereisd naar Groningen’

Het was voor Rammstein-fans tot in de laatste uren voor het concert spannend of ze vanavond wel naar de Duitse metalband kunnen. Er liepen meerdere rechtszaken tegen de concerten van de band, maar de rechter veegt alle bezwaren van tafel.

Geen van de bezwaren hield stand bij de rechter, zo bleek vanmiddag. Dat betekent dat de concerten van Rammstein vanavond en morgenavond door kunnen gaan.

110.000 bezoekers voor Rammstein

Stichting Natuurorganisatie had meerdere rechtszaken aangespannen, onder andere vanwege de vuurwerkshows en de verhoogde geluidsnorm. De gemeente Groningen gaf toestemming voor een eenmalige ontheffing voor het verhogen van die norm. Een uitzondering, omdat de metalband anders mogelijk naar een andere stad zou gaan. Op de concerten van Rammstein komen in totaal komen er 110.000 bezoekers af.

Volgens de Stichting Natuurorganisatie zou het Rammstein-concert gehoorschade opleveren bij het publiek en voor overlast zorgen bij omwonenden en in de natuur. De rechter besloot vanmiddag dat het hogere geluidsniveau geen schade aan de natuur of gehoorschade bij het publiek oplevert. Het verhogen van de geluidsnorm duurt volgens de rechter maar kort, van 20.30 uur tot 23.00 uur. Vanuit de organisatie worden verplicht gratis oordoppen aan de bezoekers uitgedeeld. Eerder deze week gaf de Raad van State al toestemming voor de vuurwerkshows.

Opluchting

De organisatie Greenhouse Talent is blij met de uitspraak van de rechter vlak voor het Rammstein-concert, zegt de organisatie in een verklaring. „We zijn blij dat we de komende twee dagen in totaal 110.000 bezoekers mogen ontvangen in het Stadspark in Groningen en zijn heel gelukkig met de uitspraak van de rechter.”

En bij fans is de opluchting groot, zo blijkt op social media.



Niet alleen de concerten zelf oogsten kritiek. De band, en in het bijzonder voorman Till Lindemann, kwam onlangs in opspraak vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Tegen Lindemann loopt nu een strafrechtelijk onderzoek in Duitsland, dat zich richt op een zeden- en drugsdelict.