Dilemma: ‘Mijn buurman veroorzaakt geluidsoverlast met zijn warmtepomp, moet ik stappen ondernemen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Ruud (49), die overlast ervaart van de warmtepomp van zijn buurman – en twijfelt of hij stappen moet ondernemen.

„We wonen al jaren in een rustige buurt – ik, mijn vrouw en onze twee dochters. Het zijn inmiddels pubers, maar ze zijn hier opgegroeid. Samen met alle andere kinderen uit de straat, want het gros van onze buren is nooit verhuisd. Ook met onze achterburen hadden we jarenlang goed contact. Ik baalde dan ook vreselijk toen ze twee jaar geleden aankondigden te gaan verhuizen. Ze hadden hun oog laten vallen op een zelfbouwproject – een eigen woning op een uitgestrekt weiland – en met de verhitte huizenmarkt was hun oude huis natuurlijk zo verkocht. Ik was wel wat huiverig toen de koop rond was; je moet immers maar hopen dat je net zulke leuke buren terugkrijgt. Mijn oude buurman drukte me op het hart dat dit zo was: ze hadden de nieuwe bewoners ontmoet en het waren hartelijke mensen.

Geen klik

Een jaar geleden was het zo ver en kwamen onze nieuwe buren hier wonen. Mijn oude buurman had gelijk, op het eerste oog leken het vriendelijke mensen. Al merkte ik ook meteen dat er geen klik was. Vraag me niet waarom, zoiets voel je gewoon. Beleefdheden werden weliswaar uitgewisseld, maar ik voelde dat dit contact anders was dan met mijn oude buren. Wat op zich prima is – je hoeft ook niet met iedereen bevriend te zijn.

Onze nieuwe buren kozen ervoor hun huis grondig te verbouwen. Er kwamen dakkapellen, zonnepanelen en er werd een warmtepomp geïnstalleerd. Ik snap het volkomen – duurzaamheid is belangrijk en het drukt bovendien de kosten met de stijgende energieprijzen. Toch is het die warmtepomp die me vlekken in mijn nek bezorgt, want hij maakt herrie. Ik merkte het meteen toen dat ding voor het eerst aan stond.

Onze tuinen liggen tegenover elkaar en de buitenunit van de warmtepomp staat precies tegen onze kant gericht – ik denk zo’n zes meter vanaf de erfscheiding. Dat is niet alleen bloedirritant als je in de tuin bent, maar wij slapen ook nog eens aan de achterkant van ons huis – met het raam open. Gevolg: de hele nacht horen we die warmtepomp af en aan loeien. Een erg onaangenaam geluid, waar we echt wakker van liggen.

Geen krimp

Beter een goeie buur dan een verre vriend, dus ik wilde dit netjes en vriendelijk aankaarten bij onze buurman – was er misschien een oplossing mogelijk? Wat er echter toen gebeurde… ik ben nog steeds flabbergasted. Mijn buurman gooide meteen zijn kont tegen de krib, zei dat hij er niks tegen zou doen. Mijn vrouw en ik ‘moesten maar met het raam dicht slapen’. Nou is dat voor mij geen optie omdat ik graag met frisse lucht slaap, maar zelfs al zouden we het raam dichtdoen, hoor je die pomp nog in de verte.

Wat ik echter ook zei of voorstelde – ik opperde zelfs om mee te betalen aan een omkasting – mijn buurman gaf geen krimp. En ik moest ‘vooral geen problemen zoeken’, benadrukte hij. Ik werd volledig uitgekafferd en stond zó perplex dat ik weinig kon uitbrengen. Ik heb nog steeds een steen in mijn maag nu ik eraan terugdenk. Hoe kun je als zó reageren? Kijk ik naar mezelf, dan zou ik het uiterst vervelend vinden als iemand overlast door mij ervaart, en er alles aan doen om dit te verhelpen.

Dilemma: nog steeds herrie

Lang verhaal kort is dus dat we nog steeds last hebben van die warmtepomp – mijn vrouw slaapt zelfs met oordoppen in. Daarbij voelt de relatie met onze buren verstoord, ik zie er tegenop om ze op straat of in de supermarkt tegen te komen. Ik heb voorzichtig bij andere buren gepeild, maar zij lijken geen last van het geluid te hebben. Ook zou de warmtepomp aan de geluidsnorm, maximaal veertig decibel, moeten voldoen – ik heb het exemplaar online opgezocht en het is een van de nieuwste modellen. Waarschijnlijk staat die warmtepomp net in een positie of hoek dat het geluid vooral bij ons naar binnen komt.

Stappen ondernemen?

Ik baal zo ontzettend erg, dat het me bijna volledig in beslag neemt, ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Het idee dat iemand anders invloed heeft op mijn leefomgeving, vind ik misschien het meest beklemmend. Maar ook het feit dat we een verstoorde relatie met onze buren hebben, want met die man valt niet te praten. Door zijn reactie merk ik ook dat ik wat voorzichtig ben in het ondernemen van stappen. Wat als het daardoor verder escaleert? En wat kán ik doen? Waar heb ik recht op? Anderzijds: moet ik dit dan maar slikken? Of moet ik hulp inschakelen van de gemeente, of zelfs de wijkagent? Het zijn scenario’s waarvan ik nooit had gedacht dat ik er in terecht zou komen, na al die fijne jaren in onze straat. Feit is dat ons woonplezier behoorlijk wordt belemmerd en ik denk soms zelfs aan verhuizen, terwijl ik altijd dacht dat ik hier oud zou worden. Wat kan ik nu het beste doen? Alle tips zijn welkom bij dit dilemma.”

