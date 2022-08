Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laatste Kans op Netflix: deze 43 grote films verdwijnen eind deze maand

Netflix houdt aan het einde van elke maand een grote schoonmaak. Deals en contracten lopen dan af, waardoor veel grote films van andere studio’s van de streamingdienst verdwijnen. Ook in augustus is het weer flink raak.

Dit keer verlaten maar liefst 43 grote films Netflix. We zetten alle films die je na 31 augustus niet meer op de streamingdienst kunt vinden voor je op een rijtje.

Laatste kans: acht aanraders op Netflix

Voor we alle overige films voor je op een rijtje zetten, tippen we eerst nog acht films die in het bijzonder het checken waard zijn. Daaronder vind je alsnog de complete waslijst aan films die van Netflix gaan verdwijnen.

Last Action Hero (1993)

De jonge filmfan Danny Madigan (Austin O’Brien) wordt naar de fictieve wereld van zijn favoriete actiefilmkarakter Jack Slater (Arnold Schwarzenegger) getransporteerd met behulp van een magisch ticket. Danny moet samenwerken met Jack om diens ergste vijand Benedict (Charles Dance) tegen te houden voordat die de wereld veroverd.

Last Action Hero was aanvankelijk niet zo’n groot succes bij het publiek als verwacht werd en kostte daardoor 65 miljoen dollar meer dan er binnengehaald werd. Maar sindsdien is de nostalgische actiefilm uitgegroeid tot een culthit, en terecht. Aanrader!

IMDb-score: 6.4

Seven Years in Tibet (1997)

In 1997 verscheen de film Seven Years in Tibet, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Heinrich Harrer. Harrer was een Oostenrijkse bergbeklimmer die in de jaren ’40 vrienden werd met de Dalai Lama. Hij wordt in deze dramafilm gespeeld door niemand minder dan Brad Pitt. China was nou niet bepaald blij met deze film, en de studio heeft de jaren erna een hoop moeten doen om de band met China te herstellen, zoals je kunt lezen het intrigerende recente boek Red Carpet: Hollywood, China, and the Global Battle for Cultural Supremacy.

IMDb-score: 7.1

Grease (1978)

Tja, wie kent Grease niet? John Travolta en Olivia Newton-John spelen de hoofdrollen als Danny Zuko en Sandy Olsson. De klassieker is helaas weer extra actueel door het overlijden van Olivia Newton-John afgelopen maand. Een goede reden de feel-good film weer eens te checken, al was het maar vanwege de aanstekelijke muziek die nog dagen in de hoofd blijft steken. Dat begint al met het heerlijke intronummer van Frankie Valli.

IMDb-score: 7.2

Secret Window (2004)

Mort Rainey (Johnny Depp) is een succesvolle schrijver die midden in een pijnlijke scheiding zit. Hij trekt zich terug in zijn afgelegen huis aan een meer, maar wordt daar gestalkt door een man die zichzelf John Shooter noemt. Shooter beschuldigt Rainey ervan dat hij zijn verhaal heeft gestolen en dreigt hem te vermoorden. De rest mag je zelf gaan ervaren, want deze thriller is een achtbaanrit van jewelste.

IMDb-score: 6.5

Goodfellas (1990)

Henry Hill was een machtige een gangster die in de jaren zeventig en tachtig actief een grote rol speelde binnen de criminele Lucchese-familie. Hij groeide op in de wijk Brooklyn en ging al vroeg de misdaad in. In de jaren zeventig werkte hij samen met twee andere gangsters, Jimmy Conway en Tommy DeVito. Samen maakten ze de dienst uit in een meedogenloze wereld.

In 1980 besloot Hill om uit het criminele leven te stappen te getuigen tegen zijn voormalige partners. Hij nam een nieuwe identiteit aan en ging een nieuw leven beginnen met zijn vrouw Karen Hill. Perfect bronmateriaal voor Martin Scorsese, die er in 1990 een dijk van een dramafilm van maakte in de vorm van Goodfellas.

IMDb-score: 8.7

Zodiac (2007)

In 1968 raakt de San Francisco-tekenaar Robert Graysmith geobsedeerd door de Zodiac Killer, een onbekende persoon die Noord-Californiƫ terroriseerde. Vijftien jaar lang dook Graysmith in elke aanwijzing, met telkens weer de conclusie dat de moordenaar hem altijd een stap voor is. Met elke nieuwe aanwijzing komt Graysmith dichter bij het ontdekken van de identiteit van de moordenaar. Maar naarmate de jaren verstrijken en de aanknopingspunten opdrogen, begint Graysmith zich af te vragen of hij de Zodiac Killer ooit zal vangen. Topfilm met een topcast!

IMDb-score: 7.7

Godzilla (2014)

Godzilla is dan misschien het best op zijn Japans, met het recente Shin Godzilla als hoogtepunt, maar deze Hollywood-versie mag er ook zijn.Ā De hoofdrol in Godzilla wordt gespeeld door Aaron Taylor-Johnson. Hij speelt Ford, een soldaat die terugkeert naar huis om bij zijn vrouw en zoon te zijn. De kolossale reptiel Godzilla gooit echter roet in het eten, want het iconische monster lijkt vastbesloten om New York te vernietigen.

IMDb-score: 6.4

First Man (2018)

20 juli 1969 was een historische dag: Neil Armstrong zette die dag eerste mens voet op de maan. In First Man, een film over zijn leven, leren we de man achter die astronaut kennen, en de aanloop naar die beslissing om zo’n baanbrekende missie te ondernemen.

We volgen Armstrong (gespeeld door Ryan Gosling) vanaf zijn jeugd, want al als jonge man was hij al geĆÆnteresseerd in ruimtevaart. Ondertussen moet hij ook vechten voor het behoud van zijn gezin, wat niet makkelijk is wanneer je zo vaak weg bent van huis.

First Man is een indrukwekkende biografische film, maar alleen al de onvermijdelijke finale is zo schitterend in beeld gebracht dat de hele film het checken waard is. En met Damien Chazelle als regisseur weet je na Whiplash en La La Land al dat de soundtrack top is.

IMDb-score: 7.3

En verder…

Helaas zijn er nog veel meer films die van Netflix verdwijnen na 31 augustus, de Ć©Ć©n beter dan de ander. We zetten ze allemaal hieronder voor je op een rijtje:

Executive Decision (1996)

The Guns of Navarone (1961)

Scooby-Doo (2002)

American Pie 2 (2001)

Once upon a Time in America (1984)

Big Fish (2003)

He’s Just Not That into You (2009)

The Boy in the Striped Pyjamas (2008)

The Hangover (2009)

Paul (2011)

Cemetery Junction (2010)

Life as We Know It (2010)

The Hangover Part II (2011)

Men in Black 3 (2012)

Girl in Progress (2012)

The Hangover Part III (2013)

Blended (2014)

Gone Girl (2014)

Sniper: Legacy (2014)

Hot Pursuit (2015)

Poltergeist (2015)

Sully (2016)

A Cure for Wellness (2016)

Storks (2016)

The Last Shaman (2016)

El Otro Hermano (2017)

Xiao Men Shen (2016)

Todo Sobre el Asado (2016)

Overboard (2018)

Bumblebee (2018)

Instant Family (2018)

Bethany Hamilton: Unstoppable (2018)

Our Ladies (2019)

Double Jeopardy (1999)

Ad Vitam (2018)