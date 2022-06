Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

WhatsApp maakt einde aan grote ergernis met alles veranderende functie

WhatsApp werkt aan een functie die een van de grootste ergernissen binnen het smartphonegebruik moet oplossen. Hierdoor maak je nooit meer typefouten!

De website Wabetainfo, die op zoek gaat naar nieuwe functies in zogenoemde bètaversies (testversies), vond een bewerkfunctie waarmee je verstuurde berichten kan aanpassen. Zo kan je alle gemaakte typefouten achteraf verbeteren.

WhatsApp-berichten na versturen nog aan te passen

De functie van WhatsApp is nog in ontwikkeling en het is onbekend welke vorm het exact gaat krijgen. Zo lijkt het onwaarschijnlijk dat je volledige berichten oneindig kan herschrijven nadat deze verstuurd zijn. Naar verluidt zou je een bepaald aantal uur of minuten de tijd krijgen om na verzenden je bericht nog aan te passen. Hetzelfde geldt nu voor het verwijderen van berichten.

Nog onduidelijke welke vorm de functie aan gaat nemen

In de functie die WhatsApp nu test, is het voor de ontvanger niet meer mogelijk om het oude bericht te zien. Het is zeker niet de eerste keer dat WhatsApp experimenteert met het aanpassen van verzonden berichten. Vijf jaar geleden werd er al gesproken over een dergelijke functie. Dit werd echter nooit doorgevoerd. De Amerikanen vonden het blijkbaar belangrijker om met emojis op een bericht te kunnen reageren.

Of we uiteindelijk de functie terugzien in een update voor alle gebruikers van WhatsApp is nog maar de vraag. Eerder dit jaar liet het ook al een functie zien waarmee je een poll in een groepsapp kan sturen en daarmee minder berichten en meer orde in zo’n groepsgesprek hebt.

Een einde aan een grote ergernis op WhatsApp

Deze functie is tot op heden nog niet uitgerold. De vraag is dan ook of we dit soort opties ooit terug gaan zien. Desondanks zou het een hele grote ergernis bij veel gebruikers wegnemen!