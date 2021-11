Drie jongens (15 en 16) omgekomen bij botsing met ambulance: ‘Fles lachgas gevonden’

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in het Brabantse Helmond drie minderjarige jongens omgekomen door een frontale botsing tussen een personenauto en een ambulance. Een vierde inzittende raakte zwaargewond.

Het ernstige ongeluk gebeurde rond 00.15 uur. Op foto’s is te zien hoe een zwarte personenauto frontaal tegen de rechter voorkant van de ambulance is gekomen. Volgens de politie waren de inzittenden twee jongens van 15 en 16 jaar uit Eindhoven, en een 16-jarige jongen uit Nuenen. Die laatste zou de auto hebben bestuurd. De vierde inzittende, die het ongeval heeft overleefd, is 15 jaar oud en is met spoed naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Botsing met ambulance

De twee ambulancemedewerkers die betrokken zijn bij het ongeluk hadden net een melding gehad en waren op weg naar een ambulancepost. Zij zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder vallen de verwondingen van de medewerkers mee. Omstanders laten het Eindhovens Dagblad weten dat de verplegers ook direct na het ongeluk eerste hulp verleenden aan de jongens uit de auto.

‘Vaker ongelukken op deze plek’

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat het ongeluk gebeurde in een lange bocht van de Heeklaan, waar volgens omwonenden vaker ongelukken gebeuren. „Er wordt hier hard gereden, vooral ‘s nachts. Dan belandt er weer een auto tegen de lantaarnpaal of in de sloot”, vertelt een van hen aan het Eindhovens Dagblad.

De officier van dienst van de politie bevestigt aan de krant dat dit scenario waarschijnlijk is. „Waarschijnlijk kwam de personenauto op de verkeerde weghelft terecht en reed vervolgens frontaal op de ambulance”, vertelt hij. Later vond de politie ook een fles lachgas nabij de plaats van de dodelijke botsing. De politie onderzoekt nog of de cilinder „van invloed is geweest op wat er is gebeurd.” Het is namelijk nog niet duidelijk of het lachgas ook uit de auto kwam.

Beide voertuigen zijn in beslag genomen en weggetakeld. Een woordvoerder zegt dat de ambulance geen sirenes of zwaailichten had aanstaan.



