5 films en series die in week 44 op Netflix verschenen: Inception en The Shawshank Redemption

Ook in week 44 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar steengoede klassiekers als Inception en The Shawshank Redemption.

Misschien heb je ze al gezien, maar de twee bovengenoemde klassiekers zijn zeker niet te missen. Ook niet als je ze een tweede keer moet kijken omdat je ze niet helemaal snapt (zeker bij Inception is dit het geval). Houd je meer van een wat simpelere film, met veel humor? Ga dan voor We’re the Millers.

Nieuw op Netflix in week 44

1. Inception

Film

Genre: actie/mystery

Als je na het kijken van deze film er eigenlijk niks van snapt, geef ik je geen ongelijk. Toch moet je ‘m zien, alleen al om te kunnen zeggen dat je ‘m hebt gezien. Inception is namelijk een klassieker, waarin de hoofdpersonen zich binnen andermans dromen kunnen bewegen. Door geheimen van belangrijke zakenmannen te stelen, binnen hun dromen, verdient Dom Cobb veel geld. Maar hij heeft er wel wat hulp bij nodig.

2. John Q

Film

Genre: misdaad/drama

Voor je kinderen doe je alles, toch? Vooral als het om leven en dood gaat. Precies dat is de instelling van John Q, een Amerikaanse vader wiens zoon opeens te maken krijgt met hartproblemen en een harttransplantatie nodig heeft. Maar de verzekering dekt de kosten niet, en voor allerlei hulpprogramma’s komt zijn familie niet in aanmerking. En dan gaat hij over tot een noodplan: hij gijzelt personeel van een ziekenhuis, om hen zover te krijgen zijn zoon op de transplantatielijst te zetten.

3. The Shawshank Redemption

Film

Genre: misdaad/drama

The Shawshank Redemption is nog zo’n film die je eigenlijk wel gezien moet hebben. Het is het verhaal van Andy, die ten onrechte in de cel terechtkomt voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar. Hij zit twintig jaar vast en sluit een bijzondere vriendschap met medegevangene Red, die alle hoop op vrijlating heeft laten varen. Maar dan bedenkt Andy een ingewikkeld plan.

Nieuwe films op Netflix

4. De Hel van ’63

Film

Genre: drama

In 1963 was het zó koud dat de Elfstendentocht bijna niet doorging. Waar we nu de schaatstocht al jaren moeten missen vanwege een gebrek aan ijs, waren de omstandigheden destijds bijna te slecht. Maar onder druk van de media besluit het bestuur van het Friese Elfstedencomité toch dat de tocht doorgaat. In De hel van ’63 volgen we het verhaal van vier schaatsers die het hun doel maken om samen over de finishlijn te komen. Elk persoon heeft zo zijn of haar eigen motivatie om de tocht te voltooien.

5. We’re the Millers

Film

Genre: comedy

Dankzij de toevoeging van We’re the Millers aan Netflix, kunnen we dit weekend ook nog lachen. In deze film gaan een drugsdealer, een stripper en twee tieners met elk hun eigen problemen namelijk als familie op reis, om een drugssmokkel te laten slagen. Dealer David is namelijk beroofd en heeft nu een enorme schuld, die hij alleen zo op kan lossen. Om minder op te vallen, vraagt hij de hulp van zijn buren. En dat levert hilarische momenten op.

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.